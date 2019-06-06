Фотогалерия: Световните снимки на деня - 6 юни 2019 г.

© Reuters
Анелия Николова
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Снимки 1, 3, 4 и 9.
Сн. 1 и 11.
Снимка -9
Най- много ми допада разхлаждането в Красноярск.
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Peni NikolРейтинг: 10912 Неутрално
Снимки 1, 3, 4 и 9.
РосиРейтинг: 8609 Неутрално
Сн. 1 и 11.
chicago514Рейтинг: 2726 Неутрално
Снимка -9
pafРейтинг: 1413 Весело
Най- много ми допада разхлаждането в Красноярск.