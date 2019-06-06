Фотогалерия: Световните снимки на деня - 6 юни 2019 г.

 
Гигантска панда в зоологическата градина в Москва, Русия.

© Reuters

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Гигантска панда в зоологическата градина в Москва, Русия.
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Момент от честванията на първия ден от мюсюлманския празник Еид ал-Фитр в Аман, Йордания. С него мюсюлманите отбелязват края на свещения месец Рамазан.
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Бели тигри в зоопарка в Хошимин, Виетнам.
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Доброволци почистват крайбрежието на Балтийско море в района на Хелзинки, Финландия, по време на световната инициатива за почистване - Деня на околната среда'.
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Португалски фенове на стадион ''Естадио до Драгао'' в Порто, Португалия, по време на полуфиналния футболен мач между отборите на Португалия и Швейцария от финалния турнир Лига на нациите.
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Разхлаждане, Красноярск, Русия.
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Момент от фестивала "Драконова лодка" в Гуанджоу, Китай.
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Момент от честванията на втория ден от мюсюлманския празник Еид ал-Фитр, отбелязващ края на свещения месец Рамазан в Истанбул, Турция.
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Топъл ден в Берлин, Германия
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<a href="https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/06/06/3917835_posledniiat_amerikanski_kruizen_korab_napusna_kuba/" target="_blank">Последният американски круизен кораб "Императрицата на моретата" напусна Куба снощи</a>, след като Вашингтон наложи нови санкции на туристическата индустрия на острова, предаде "Франс прес".
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<a href="https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/06/06/3917815_sedemdeset_i_petata_godishnina_ot_desanta_v_normandiia/" target="_blank">Във Франция днес се състояха тържества по случай 75-ата годишнина от десанта в Нормандия </a>- символ на единството на съюзниците срещу нацистка Германия, предаде "Франс прес". Очаква се общо 30 хил. души, 500 от които ветерани, да присъстват на церемониите на 6 юни. На тази дата преди 75 години съюзниците са дебаркирали в Нормандия, Северозападна Франция - ключов етап от освобождаването на Европа от нацизма.
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Александър Зверев в действие по време на четвъртфиналния си мач срещу Новак Джокович на "Роланд Гарос", Париж, Франция.
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Анелия Николова

Анелия Николова

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Коментари (4)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 10912 Неутрално

    Снимки 1, 3, 4 и 9.

  2. 2 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8609 Неутрално

    Сн. 1 и 11.

  3. 3 Профил на chicago514
    chicago514
    Рейтинг: 2726 Неутрално

    Снимка -9

  4. 4 Профил на paf
    paf
    Рейтинг: 1413 Весело

    Най- много ми допада разхлаждането в Красноярск.





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