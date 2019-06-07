 
Mъж гребе с лодката по езерото Вембанад в Индия.

© Reuters

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Mъж гребе с лодката по езерото Вембанад в Индия.
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Участниците в международен фестивал на номадската култура, който включва традиционни състезания и тържества, в Алмати, Казахстан.
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Посетителите се наслаждават на водна пързалка на в аквапарк в Янтай в Китай.
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Момент от шоу в Кралския колеж по изкуствата в Лондон, Великобритания.
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Мюсюлмани, живеещи в Гърция, на петъчна молитва в джамия в Атина.
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Велко Ангелов

Велко Ангелов

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Коментари (5)
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  1. 1 Профил на BiGman1
    BiGman1
    Рейтинг: 3031 Весело

    Всичките...

  2. 2 Профил на Practic
    Practic
    Рейтинг: 3421 Неутрално

    Снимка 2

  3. 3 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 3267 Неутрално

    Нито една.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  4. 4 Профил на koko65bg
    koko65bg
    Рейтинг: 1455 Неутрално

    От немайкъде - сн 1.

  5. 5 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 11109 Неутрално

    Сн. 1.





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