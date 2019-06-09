 
Церемонията по откриването на 26-ия традиционен бал във Виена, Австрия.

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Церемонията по откриването на 26-ия традиционен бал във Виена, Австрия.
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Мъж държи плакат, който гласи: "Свобода за животните", по време на протест срещу прекомерния добив на нефт в Богота, Колумбия.
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Анелия Николова

Анелия Николова

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Коментари (8)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 9133 Неутрално

    Сн. 10 и 11.

  2. 2 Профил на guadeloupe.11
    guadeloupe.11
    Рейтинг: 2343 Неутрално

    Лондонският изгрев, снимка 10, напомня на картина на Търнър.
    Снимки 12 и 13.

  3. 3 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 3372 Неутрално

    Нито една.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  4. 4 Профил на koko65bg
    koko65bg
    Рейтинг: 1493 Неутрално

    Сн 10

  5. 5 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 5843 Неутрално

    Сн. 10 и 12

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  6. 6 Профил на 3аНиЗа
    3аНиЗа
    Рейтинг: 2386 Неутрално

    №10.

    Коментиране на анализираното, вече...
  7. 7 Профил на chicago514
    chicago514
    Рейтинг: 2862 Неутрално

    12

  8. 8 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 3372 Неутрално

    По повод двойното присъствие на руски и английски фотоси само бих вметнал, че то е незаслужено, поради абсолютният факт, че Русия е терористична държава, а Великобритания - помиярска такава.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg




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