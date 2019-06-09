© Reuters
Анелия Николова
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Сн. 10 и 11.
Лондонският изгрев, снимка 10, напомня на картина на Търнър.Снимки 12 и 13.
Нито една.
Сн 10
Сн. 10 и 12
№10.
12
По повод двойното присъствие на руски и английски фотоси само бих вметнал, че то е незаслужено, поради абсолютният факт, че Русия е терористична държава, а Великобритания - помиярска такава.
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РосиРейтинг: 9133 Неутрално
Сн. 10 и 11.
guadeloupe.11Рейтинг: 2343 Неутрално
Лондонският изгрев, снимка 10, напомня на картина на Търнър.
Снимки 12 и 13.
Боян ТаксировРейтинг: 3372 Неутрално
Нито една.mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
koko65bgРейтинг: 1493 Неутрално
Сн 10
neutРейтинг: 5843 Неутрално
Сн. 10 и 12In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
3аНиЗаРейтинг: 2386 Неутрално
№10.Коментиране на анализираното, вече...
chicago514Рейтинг: 2862 Неутрално
12
Боян ТаксировРейтинг: 3372 Неутрално
По повод двойното присъствие на руски и английски фотоси само бих вметнал, че то е незаслужено, поради абсолютният факт, че Русия е терористична държава, а Великобритания - помиярска такава.mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg