 
Тигър се разлажда в зоологическа градина в Лахор, Пакистан.

© Reuters

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Тигър се разлажда в зоологическа градина в Лахор, Пакистан.
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<a href="https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/06/10/3923383_helikopter_se_razbi_vurhu_pokriva_na_sgrada_v_manhatun/">Хеликоптер се разби</a> върху покрива на сграда в Манхатън, един човек загина.
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Корабчето &quot;Русалка&quot;, <a href="https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/05/30/3913481_maluk_korab_s_turisti_se_preoburna_v_budapeshta_ima/">което потъна в Дунав край моста Маргарет</a>, се вижда по време на операция по изваждането му в Будапеща, Унгария.
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Юлия Лазарова

Юлия Лазарова

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Коментари (7)
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  1. 1 Профил на gmbh
    gmbh
    Рейтинг: 3200 Неутрално

    Сн. /8/

  2. 2 Профил на ikar_01
    ikar_01
    Рейтинг: 1004 Неутрално

    Сн. 10

  3. 3 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 10423 Неутрално

    Снимки 1, 7, 5 и 10.

  4. 4 Профил на guadeloupe.11
    guadeloupe.11
    Рейтинг: 2119 Неутрално

    Зеленото патешко спокойствие на снимка 5.

  5. 5 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 3966 Неутрално

    Снимки Номера 1, 5 и 7 за днес!

  6. 6 Профил на Practic
    Practic
    Рейтинг: 3204 Неутрално

    Снимки 6 и 7

  7. 7 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 3083 Неутрално

    Нито една.

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