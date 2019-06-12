Фотогалерия: Световните снимки на деня - 12 юни 2019 г.

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© Reuters

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Полицейски служители изстрелват сълзотворен газ по време на демонстрация в Хонгконг, Китай. Продължава общественото недоволство срещу законопроект, който ще даде възможност за екстрадиция в останалата част от Китай, а опасенията на гражданите са, че това ще се използва за саморазправа с неугодните на властта. След натиск законопроектът отпадна от дневния ред "за допълнителни поправки".
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Велко Ангелов

Велко Ангелов

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Коментари (13)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Practic
    Practic
    Рейтинг: 3295 Неутрално

    Снимки 5 и 12

  2. 2 Профил на chicago514
    chicago514
    Рейтинг: 2645 Неутрално

    Снимка 12

  3. 3 Профил на gmbh
    gmbh
    Рейтинг: 3272 Неутрално

    Сн. /3/, /7/, /12/

  4. 4 Профил на koko65bg
    koko65bg
    Рейтинг: 1383 Неутрално

    Сн 1 - Китай започва затягане на обръчите.

  5. 5 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 10620 Неутрално

    Сн. 12.

  6. 6 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4058 Неутрално

    Снимки Номера 2 и 3

  7. 7 Профил на Костадин Иванов
    Костадин Иванов
    Рейтинг: 3091 Весело

    Като гледам, тези овце не ги подстригват, а направо си ги стрижат.

    Еретик
  8. 8 Профил на Трансмач
    Трансмач
    Рейтинг: 1323 Неутрално

    Нито една.

  9. 9 Профил на Realist
    Realist
    Рейтинг: 3281 Весело

    Ах, Дневник, снимка 12 е от 11 Април. Следващият полет на Фалкън Хеви е след 12 дни, 24 Юни. А днес излетя Фалкън 9 от Ванденбърг, Калифорния с 3 канадски спътника и след това кацна успешно. Може ли да предложите снимки от мисията Радарсат:

    https://youtu.be/8A2nJd9Urk8

    Демокрацията е несъвършена, но никой не е измислил нещо по- добро.
  10. 10 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 5528 Неутрално

    Сн. 12

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  11. 11 Профил на Realist
    Realist
    Рейтинг: 3281 Неутрално

    Тези двете странични степени от снимка 12 ще летят точно след 12 дни, на 24-ти юни.

    Демокрацията е несъвършена, но никой не е измислил нещо по- добро.
  12. 12 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 12369 Весело

    Снимки 3, 7 и 12 :)

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
  13. 13 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 3113 Неутрално

    Нито една.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg




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