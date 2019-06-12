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Фотогалерия: Световните снимки на деня - 12 юни 2019 г.

Полицейски служители изстрелват сълзотворен газ по време на демонстрация в Хонгконг, Китай. Продължава общественото недоволство срещу законопроект, който ще даде възможност за екстрадиция в останалата част от Китай, а опасенията на гражданите са, че това ще се използва за саморазправа с неугодните на властта. След натиск законопроектът отпадна от дневния ред "за допълнителни поправки".