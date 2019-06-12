1/12
Фотогалерия: Световните снимки на деня - 12 юни 2019 г.
Полицейски служители изстрелват сълзотворен газ по време на демонстрация в Хонгконг, Китай. Продължава общественото недоволство срещу законопроект, който ще даде възможност за екстрадиция в останалата част от Китай, а опасенията на гражданите са, че това ще се използва за саморазправа с неугодните на властта. След натиск законопроектът отпадна от дневния ред "за допълнителни поправки".
PracticРейтинг: 3295 Неутрално
Снимки 5 и 12
chicago514Рейтинг: 2645 Неутрално
Снимка 12
gmbhРейтинг: 3272 Неутрално
Сн. /3/, /7/, /12/
koko65bgРейтинг: 1383 Неутрално
Сн 1 - Китай започва затягане на обръчите.
Peni NikolРейтинг: 10620 Неутрално
Сн. 12.
bat_plamenРейтинг: 4058 Неутрално
Снимки Номера 2 и 3
Костадин ИвановРейтинг: 3091 Весело
Като гледам, тези овце не ги подстригват, а направо си ги стрижат.Еретик
ТрансмачРейтинг: 1323 Неутрално
Нито една.
RealistРейтинг: 3281 Весело
Ах, Дневник, снимка 12 е от 11 Април. Следващият полет на Фалкън Хеви е след 12 дни, 24 Юни. А днес излетя Фалкън 9 от Ванденбърг, Калифорния с 3 канадски спътника и след това кацна успешно. Може ли да предложите снимки от мисията Радарсат:Демокрацията е несъвършена, но никой не е измислил нещо по- добро.
https://youtu.be/8A2nJd9Urk8
neutРейтинг: 5528 Неутрално
Сн. 12In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
RealistРейтинг: 3281 Неутрално
Тези двете странични степени от снимка 12 ще летят точно след 12 дни, на 24-ти юни.Демокрацията е несъвършена, но никой не е измислил нещо по- добро.
penetratingРейтинг: 12369 Весело
Снимки 3, 7 и 12 :)Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
Боян ТаксировРейтинг: 3113 Неутрално
Нито една.mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg