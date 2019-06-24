 
Луната изгрява над Голямата джамия Камлика в Истанбул, Турция.

© Reuters

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Луната изгрява над Голямата джамия Камлика в Истанбул, Турция.
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Екип на френските военновъздушни сили Patrouille de France участва на 53-тото Международно авиационни изложение в Бурже, близо до Париж, Франция.
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Велко Ангелов

Велко Ангелов

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Коментари (2)
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  1. 1 Профил на Костадин Иванов
    Костадин Иванов
    Рейтинг: 3055 Неутрално

    Сн 1!
    Хем знам как се прави такава снимка, хем ми е забавно.

    В текста към снимка 8 определителният член трябва да бъде пълен.
    Приятна вечер!

    Очаквам Боби с "Нито една!"

    Еретик
  2. 2 Профил на 3аНиЗа
    3аНиЗа
    Рейтинг: 2145 Неутрално

    №№1;4.

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