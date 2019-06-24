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Велко Ангелов
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Сн 1! Хем знам как се прави такава снимка, хем ми е забавно. В текста към снимка 8 определителният член трябва да бъде пълен. Приятна вечер! Очаквам Боби с "Нито една!"
№№1;4.
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Костадин ИвановРейтинг: 3055 Неутрално
Сн 1!Еретик
Хем знам как се прави такава снимка, хем ми е забавно.
В текста към снимка 8 определителният член трябва да бъде пълен.
Приятна вечер!
Очаквам Боби с "Нито една!"
3аНиЗаРейтинг: 2145 Неутрално
№№1;4.Коментиране на анализираното, вече...