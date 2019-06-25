 
Младоженци на плажа в Канкун, Мексико.

© Reuters

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Младоженци на плажа в Канкун, Мексико.
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Общ изглед от старата част на град Йерусалим към ''Купола на скалата'', известен на мюсюлманите като ''Благородното светилище'' и на евреите като ''Храмовия хълм''.
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Черен носорог беше преместен в националния парк Акагера в Руанда, от зоопарк в Чехия.
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Фенове на националния отбор по футбол на Уругвай преди началото на срещата между Чили и Уругвай, от турнира Копа Америка на стадион Маракана в Рио де Жанейро, Бразилия.
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Капсулата на космическия кораб "Союз МС-11", превозваща част от екипажа на Международната космическа станция (МКС) : астронавта на НАСА Ан Макклейн, руския космонавт Олег Кононенко и Дейвид Сен Жак от канадската космическа агенция, се приземява в отдалечен район до Жезказган, Казахстан.
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Момент от протест срещу конференцията в Бахрейн за визията на американския президент Доналд Тръмп за мирен план за Близкия изток, в Бейрут.
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<a href="https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/06/25/3929655_spacex_zapochna_6_chasa_da_podrejda_24_sputnika_v/" target="_blank">Компанията SpaceX изстреля тази сутрин от Флорида тежкотоварната си ракета Falcon Heavy с 24 </a>спътника на борда, които ще оставя на различни места в орбита в следващите 6 часа. Компанията на Илон Мъск нарече началото на мисията едно от най-трудните досега. Falcon Heavy е смятана за най-мощната ракета в света и това е едва третият ѝ старт и първият, направен през нощта (в 2:30 местно време).
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Анелия Николова

Анелия Николова

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Коментари (12)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 10319 Неутрално

    Снимки 1 и 8.

  2. 2 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 3010 Неутрално

    Нито една.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  3. 3 Профил на vhv
    vhv
    Рейтинг: 3099 Неутрално

    Най-вече см. 12.

    Благодарение на тези млади хора, живеем в бъдещето.

    Успех във всичко!!!

  4. 4 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 5709 Неутрално

    Сн. 12

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  5. 5 Профил на Bramasole
    Bramasole
    Рейтинг: 3622 Неутрално

    Сн. 6 и 12.

    "Човек не се дави, като падне във водата, а като остане там” - Едуин Луис Коул
  6. 6 Профил на BiGman1
    BiGman1
    Рейтинг: 2924 Весело

    Всичките...

  7. 7 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4074 Неутрално

    Снимки Номера 3 и 12 за днес!

  8. 8 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8340 Неутрално

    Сн. 3 и 12.

  9. 9 Профил на Practic
    Practic
    Рейтинг: 3210 Неутрално

    Снимка 12

  10. 10 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 4667 Неутрално

    Сн.3, 8 и 12

  11. 11 Профил на betona
    betona
    Рейтинг: 1748 Неутрално

    До коментар [#2] от "Боян Таксиров":

    как си таксирв?

  12. 12 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 3010 Неутрално

    До коментар [#11] от "betona":

    добре, благударя.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg




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