© Reuters
Анелия Николова
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Снимки 1 и 8.
Нито една.
Най-вече см. 12. Благодарение на тези млади хора, живеем в бъдещето. Успех във всичко!!!
Сн. 12
Сн. 6 и 12.
Всичките...
Снимки Номера 3 и 12 за днес!
Сн. 3 и 12.
Снимка 12
Сн.3, 8 и 12
До коментар [#2] от "Боян Таксиров":как си таксирв?
До коментар [#11] от "betona":добре, благударя.
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Peni NikolРейтинг: 10319 Неутрално
Снимки 1 и 8.
Боян ТаксировРейтинг: 3010 Неутрално
Нито една.mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
vhvРейтинг: 3099 Неутрално
Най-вече см. 12.
Благодарение на тези млади хора, живеем в бъдещето.
Успех във всичко!!!
neutРейтинг: 5709 Неутрално
Сн. 12In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
BramasoleРейтинг: 3622 Неутрално
Сн. 6 и 12."Човек не се дави, като падне във водата, а като остане там” - Едуин Луис Коул
BiGman1Рейтинг: 2924 Весело
Всичките...
bat_plamenРейтинг: 4074 Неутрално
Снимки Номера 3 и 12 за днес!
РосиРейтинг: 8340 Неутрално
Сн. 3 и 12.
PracticРейтинг: 3210 Неутрално
Снимка 12
pet_fireРейтинг: 4667 Неутрално
Сн.3, 8 и 12
betonaРейтинг: 1748 Неутрално
До коментар [#2] от "Боян Таксиров":
как си таксирв?
Боян ТаксировРейтинг: 3010 Неутрално
До коментар [#11] от "betona":mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
добре, благударя.