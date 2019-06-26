Фотогалерия: Световните снимки на деня - 26 юни 2019 г.

Терасата на Пламен Георгиев взе оставката на шефа на строителния надзор в София 14:53, 26 юни 19 / България 117
NimartРейтинг: 3748 Весело
"Свят голям, серсеми много", сентенция от Врачанско
Peni NikolРейтинг: 10526 Неутрално
Снимки 3, 9 и 5.
BiGman1Рейтинг: 2989 Весело
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pet_fireРейтинг: 4770 Неутрално
Не ме грабват днес снимките
venci4Рейтинг: 1690 Весело
Айде Такси, изокай се и тук :) ха ха хаПлатени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
Абе, Дневник, що не пуснете една галерия от гей парада да видим как ще отреагира бръмчалката? ха ха
bat_plamenРейтинг: 4151 Неутрално
Снимки Номера 3, 5, 6 и 9!
PracticРейтинг: 3256 Неутрално
Снимка 6