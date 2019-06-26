Фотогалерия: Световните снимки на деня - 26 юни 2019 г.

 
Жена плува в басейн в Берлин, Германия.

© Reuters

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Жена плува в басейн в Берлин, Германия.
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Юлия Лазарова

Юлия Лазарова

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Коментари (7)
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  1. 1 Профил на Nimart
    Nimart
    Рейтинг: 3748 Весело

    "Свят голям, серсеми много", сентенция от Врачанско

  2. 2 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 10526 Неутрално

    Снимки 3, 9 и 5.

  3. 3 Профил на BiGman1
    BiGman1
    Рейтинг: 2989 Весело

    Всичките...

  4. 4 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 4770 Неутрално

    Не ме грабват днес снимките

  5. 5 Профил на venci4
    venci4
    Рейтинг: 1690 Весело

    Айде Такси, изокай се и тук :) ха ха ха
    Абе, Дневник, що не пуснете една галерия от гей парада да видим как ще отреагира бръмчалката? ха ха

    Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
  6. 6 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4151 Неутрално

    Снимки Номера 3, 5, 6 и 9!

  7. 7 Профил на Practic
    Practic
    Рейтинг: 3256 Неутрално

    Снимка 6





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