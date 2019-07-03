© Reuters
Анелия Николова
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Снимки 12, 11, 9 и 1.
1 и 12 от мен..Таксиров , внимавай в картинката! Заложил съм на "нито една"..
Снимки 6 и 9
Сн. 1 и 9.
сн.12
Сн. 4, 9 и 12
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Peni NikolРейтинг: 10311 Неутрално
Снимки 12, 11, 9 и 1.
NoiseРейтинг: 2838 Весело
1 и 12 от мен..Таксиров , внимавай в картинката! Заложил съм на "нито една"..Sutor, Ne Supra Crepidam!
PracticРейтинг: 3165 Неутрално
Снимки 6 и 9
РосиРейтинг: 8472 Неутрално
Сн. 1 и 9.
nessaroxРейтинг: 1887 Неутрално
сн.12Всички сме в кочината,но някои гледат към звездите:)
pet_fireРейтинг: 4808 Неутрално
Сн. 4, 9 и 12