 
Дъждовни облаци, осветени от залязващото слънце край с. Черногорово, България.

© Стоян Ненов, Reuters

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Дъждовни облаци, осветени от залязващото слънце край с. Черногорово, България.
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Велко Ангелов

Велко Ангелов

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Коментари (4)
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  1. 1 Профил на Practic
    Practic
    Рейтинг: 2966 Неутрално

    Снимка 7

  2. 2 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4009 Неутрално

    Снимки Номера 9 и 12!

  3. 3 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9752 Неутрално

    Сн. 1 и 12.

  4. 4 Профил на Баро Вкаров
    Баро Вкаров
    Рейтинг: 2782 Любопитно

    Защо нема снимки от Прайда в Кьолн!?Един милион и двеста хиляди човека се събраха, на това знаменателно събитие!

    Душице нежна,скиталнице, Гост и приятел на тялото, Къде ще се подслониш сега, Бледа, студена, оголена, Неспособна да играеш както някога.




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