© Стоян Ненов, Reuters
Велко Ангелов
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Снимка 7
Снимки Номера 9 и 12!
Сн. 1 и 12.
Защо нема снимки от Прайда в Кьолн!?Един милион и двеста хиляди човека се събраха, на това знаменателно събитие!
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PracticРейтинг: 2966 Неутрално
Снимка 7
bat_plamenРейтинг: 4009 Неутрално
Снимки Номера 9 и 12!
Peni NikolРейтинг: 9752 Неутрално
Сн. 1 и 12.
Баро ВкаровРейтинг: 2782 Любопитно
Защо нема снимки от Прайда в Кьолн!?Един милион и двеста хиляди човека се събраха, на това знаменателно събитие!Душице нежна,скиталнице, Гост и приятел на тялото, Къде ще се подслониш сега, Бледа, студена, оголена, Неспособна да играеш както някога.