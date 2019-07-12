 
Пътнически самолет преминава покрай луната в Джером Мирон, САЩ.

© Reuters

увеличи
Пътнически самолет преминава покрай луната в Джером Мирон, САЩ.
виж повече
Церемония по откриването на 18-то Световно първенство по плуване на ФИНА в Гуанджу, Южна Корея.
виж повече
Изтребител на френските военновъздушни сили прелита над Триумфалната арка по време на репетицията за традиционния военен парад за Деня на Бастилията в Париж, Франция.
виж повече
Бикове на фестивала Сан Фермин в Памплона, Испания.
виж повече
Карнавал на драконовите лодки се провежда на пристанище Виктория, Хонг Конг.
виж повече
Мъж позира за снимка на фона на централната част на Лондон, Великобритания.
виж повече
Започват възстановителни работи по петела от катедралата Нотр Дам във Франция.
виж повече
Непалската армия помага на бедстващи жители след наводнения в Катманду, Непал.
виж повече
Монахини на крайбрежната алея в Хавана, Куба.
виж повече
Палестинка плува в Средиземно море в северната част на Газа.
виж повече
Котки в село Кромпач, близо до град Цвиков, Чехия.
виж повече
Уличка в Хонг Конг, Китай.
виж повече
, 292
Велко Ангелов

Велко Ангелов

Ключови думи към статията:

Изпращане на галерия

Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.

Последни галерии

Снимка на деня: Макс Верстапен като Агент 007

Снимка на деня: Макс Верстапен като Агент 007

виж повече
Фотогалерия: Кал, пълзене и изпитание с Legion Run 2019

Фотогалерия: Кал, пълзене и изпитание с Legion Run 2019

виж повече
Фотогалерия: Франция пуска на вода първата "Баракуда" - атакуваща подводница от нов клас

Фотогалерия: Франция пуска на вода първата "Баракуда" - атакуваща подводница от нов клас

виж повече

Топ галерии

Фотогалерия: Франция пуска на вода първата "Баракуда" - атакуваща подводница от нов клас

Фотогалерия: Франция пуска на вода първата "Баракуда" - атакуваща подводница от нов клас

виж повече
Фотогалерия: Кал, пълзене и изпитание с Legion Run 2019

Фотогалерия: Кал, пълзене и изпитание с Legion Run 2019

виж повече
Снимка на деня: Макс Верстапен като Агент 007

Снимка на деня: Макс Верстапен като Агент 007

виж повече
Коментари (5)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 10365 Неутрално

    Снимки 1 и 11.

  2. 2 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 2987 Неутрално

    Нито една.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  3. 3 Профил на grayeagle
    grayeagle
    Рейтинг: 1260 Неутрално

    Много добър подбор. На първата снимка се вижда даже релефа на луната.

  4. 4 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4387 Неутрално

    Снимка Номер 11

  5. 5 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 5048 Неутрално

    Сн.2 и 11





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.