© Reuters
Велко Ангелов
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Снимки 1 и 11.
Нито една.
Много добър подбор. На първата снимка се вижда даже релефа на луната.
Снимка Номер 11
Сн.2 и 11
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Peni NikolРейтинг: 10365 Неутрално
Снимки 1 и 11.
Боян ТаксировРейтинг: 2987 Неутрално
Нито една.mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
grayeagleРейтинг: 1260 Неутрално
Много добър подбор. На първата снимка се вижда даже релефа на луната.
bat_plamenРейтинг: 4387 Неутрално
Снимка Номер 11
pet_fireРейтинг: 5048 Неутрално
Сн.2 и 11