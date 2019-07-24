Фотогалерия: Дженифър Лопес на 50

 
Американската певица, актриса и продуцент Дженифър Лопес навършва днес 50 години. Тя е родена в нюйоркския квартал Бронкс. <br /><br />

© Asscociated Press

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Американската певица, актриса и продуцент Дженифър Лопес навършва днес 50 години. Тя е родена в нюйоркския квартал Бронкс. <br /><br />
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Лопес произхожда от семейство на пуерторикански емигранти, които се запознават в САЩ. Майка ѝ Гуадалупе Родригес е детска учителка, а баща ѝ Давид Лопес е компютърен техник. Има две сестри, които също имат влечение към музиката.
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Американската певица започва да посещава уроци по пеене и танци още на 5-годишна възраст. Учи в католическо училище, а след това завършва девическа гимназия.<br /><br />На снимката: Дженифър Лопес в Ню Йорк, малко след като е издала дебютния си албум On The 6 през юни, 1999 г.<br /><br />
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Малко преди да завърши училище Лопес участва в дебютния филм на Кони Кайзерман My little girl през 1986 г. Така тя започва да мечтае за кариера в киното, която родителите ѝ не одобряват. Това я принуждава на напусне дома си и да следва мечтата си.<br /><br />
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На снимката: Дженифър Лопес и съпругът ѝ Крис Джъд на 74-а церемония по връчването на наградите "Оскар" в Лос Анджелис през 2002 г.<br /><br />
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След няколко неудовлетворяващи роли в различни театрални и музикални представления Лопес заминава за Япония, където е наета като танцьор, певица и хореограф в забавно шоу.<br /><br />
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През 1993 г. тя е част от балета на американската поп звезда Джанет Джексън, като участва в световното ѝ турне. След това решава, че иска да създаде нещо сама и напуска балета.<br /><br />На снимката: Дженифър Лопес и третия ѝ съпруг певецът Марк Антъни на наградите на MTV в Ню Йорк през 2006 г.<br /><br />
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След като се връща отново в киното, актьорската ѝ кариера започва да се развива добре. Участва в сериалите South Central, Second Chance и Hotel Malibu.<br /><br />През 1995 г. прави дебюта си на големия екран във филма на Грегъри Нава Mi familia, а две години по-късно е номинирана за филмовата награда "Златен глобус" за биографичния филм на певицата Selena.<br /><br />
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Така Дженифър Лопес става първата латиноамериканска актриса, която получа по 1 млн. долара хонорар за филм.<br /><br />На снимката: Лопес на музикалните награди Billboard в Лас Вегас през 2015 г.<br /><br />
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През 1999 г. Лопес се насочва към музикална кариера. В същата година издава първия от общо осем студийни албума, който носи името On the 6. Той включва сингъла ѝ If you had my love, който 5 седмици е на най-високите позиции в музикалните чартове.<br /><br />Албумът е номиниран за наградите "Грами", а по-късно става шест пъти платинен.
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До момента Дженифър Лопес има четири хита, които са оглавявали музикалната класация Billboard Hot 100. Днес тя е смятана за един от най-влиятелните изпълнителни от латиноамерикански произход в САЩ.
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През 2012 г. списание "Форбс" я определя като най-влиятелния човек от развлекателната индустрия, както и 38-мата по влияние жена в света.
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Доскоро изглеждаше сякаш Лопес се е отдръпнала от света на музиката. Последният й албум е излезлият през 2014 г. А. К. А. През тази година обаче тя прави четвъртото си турне, което е със заглавие It's My Party и включва 38 концерта.
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В същото време Лопес продуцира и участва като жури в телевизионното риалити състезание "Светът на танца" (World of Dance). Този септемТя обаче продължава да участва активно в телевизионни и филмови проекти. ври се очаква по кината да излезе лентата Hustlers с нейно участие.
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Alex Rodriguez, left, and Jennifer Lopez share a kiss while participating in a panel at Project Destined Bronx Bootcamp at Yankee Stadium on Sunday, March 4, 2018, in New York
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Коментари (6)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Шори Шпеков
    Шори Шпеков
    Рейтинг: 2836 Любопитно

    Бравос!
    Младолика е кати Лили Иванова!

    Душице нежна,скиталнице, Гост и приятел на тялото, Къде ще се подслониш сега, Бледа, студена, оголена, Неспособна да играеш както някога.
  2. 2 Профил на БМЗ
    БМЗ
    Рейтинг: 1499 Весело

    Ех, одъртя и тя милата.

    Апокалипсисът апокалиптичен
  3. 3 Профил на Шори Шпеков
    Шори Шпеков
    Рейтинг: 2836 Любопитно

    Ех, одъртя и тя милата.
    —цитат от коментар 2 на БМЗ


    Одъртя, но продължава да е очарователна кати Стоянка Мутафова!

    Душице нежна,скиталнице, Гост и приятел на тялото, Къде ще се подслониш сега, Бледа, студена, оголена, Неспособна да играеш както някога.
  4. 4 Профил на EU defender
    EU defender
    Рейтинг: 2322 Неутрално

    Готин милф.

    The best way to predict the future is to invent it.
  5. 5 Профил на eti mehter
    eti mehter
    Рейтинг: 4255 Любопитно

    На 4 август ще я видя на живо.....
    Ще видим колко е остаряла....

    Bukalemun
  6. 6 Профил на man_un
    man_un
    Рейтинг: 3335 Неутрално

    Да е жива и здрава.





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