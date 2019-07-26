 
Петгодишната Алисия - емигрант в САЩ от Гватемала, предстои да отпътува заедно с майка си от център за задържане на мигранти в щата Тексас.

© Reuters

увеличи
Петгодишната Алисия - емигрант в САЩ от Гватемала, предстои да отпътува заедно с майка си от център за задържане на мигранти в щата Тексас.
виж повече
Само три етапа преди края на Тур дьо Франс Жулиан Алафилип продължава да мечтае за крайната победа, след като запази жълтата фланелка. В 18-ия етап - 208 км между Амбран и Валоар, французинът завърши с преките си съперници, въпреки че в началото на деня не му бяха давани големи шансове.
виж повече
Рибар вади мрежите си от почти пресъхнало заради жегите езеро в централна Франция.
виж повече
"Черен ден" - под това мото привърженици на опозиционни партии в Пакистан протестираха в Пешавар срещу управлението на премиера Имран Хан.
виж повече
Термометър в Брюксел показва 42 градуса по Целзий. Белгия регистрира днес първи смъртен случай, предизвикан от рекордните горещини. Жена на 66 години е била намерена мъртва близо до караваната си в Миделкерке край морето.
виж повече
В района на боливийската столица Ла Пас е преминала снежна буря.
виж повече
Младо пони тича на поляна в Лънди, Великобритания.
виж повече
Поле със захарна тръстика в китайската провинция Юнан.
виж повече
Момент от 18-то световно първенство по плуване FINA в Южна Корея.
виж повече
Бебета - мексикански хиени, в зоопарка в Мексико Сити, Мексико.
виж повече
Наводнена улица в Лахор след проливни дъждове, Пакистан.
виж повече
Момент от празненство в Ню Делхи, Индия.
виж повече
, 403
Георги Кожухаров

Георги Кожухаров

Ключови думи към статията:

Изпращане на галерия

Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.

Последни галерии

Снимка на деня: Нинова яхна колело

Снимка на деня: Нинова яхна колело

виж повече
Снимка на деня: Европейски футболни емоции на българска земя

Снимка на деня: Европейски футболни емоции на българска земя

виж повече
Фотогалерия: Меандрите на Нестос - по суша, въздух и вода

Фотогалерия: Меандрите на Нестос - по суша, въздух и вода

виж повече

Топ галерии

Фотогалерия: Меандрите на Нестос - по суша, въздух и вода

Фотогалерия: Меандрите на Нестос - по суша, въздух и вода

виж повече
Фотогалерия: Обичайният заподозрян Кевин Спейси навърши 60

Фотогалерия: Обичайният заподозрян Кевин Спейси навърши 60

виж повече
Снимка на деня: Европейски футболни емоции на българска земя

Снимка на деня: Европейски футболни емоции на българска земя

виж повече
Коментари (5)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 10004 Неутрално

    Снимки 7 и 3.

  2. 2 Профил на 4ort
    4ort
    Рейтинг: 4077 Неутрално

    Сн.7

  3. 3 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 5102 Неутрално

    Сн.6 и 10

  4. 4 Профил на ikar_01
    ikar_01
    Рейтинг: 999 Неутрално

    Сн. 7

  5. 5 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4481 Неутрално

    Снимки Номера 7 и 10 за днес!





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.