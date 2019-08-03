Снимка на деня: Маршът на малкия орангутан

 
Тригодишен орангутан от Суматра се разхожда в зоологическата градина "Пайри Дайза" в Белгия. Малкият орангутан се опитва да се скрие от слънцето, като предпазва главата си с леген.

© Reuters

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Дневник

Дневник

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Коментари (6)
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  1. 1 Профил на Пуйката
    Пуйката
    Рейтинг: 915 Весело

    Скоро западнало еврогейците ще затворят секциите с маймуни по зоопарковете поради спаднала посещаемост. Някой сеща ли се защо?😂😂

  2. 2 Профил на Нагъл чекист
    Нагъл чекист
    Рейтинг: 65 Неутрално

    До коментар [#1] от "Пуйката":

    Из-за толерантностей

  3. 3 Профил на Нагъл чекист
    Нагъл чекист
    Рейтинг: 65 Неутрално

    До коментар [#1] от "Пуйката":


    Бананы тоже не будут есть в Европе

  4. 4 Профил на Opportunity
    Opportunity
    Рейтинг: 3213 Неутрално

    Като порасне, ще си вземе маса и някой да я носи

    The Universe is under no obligation to make sense to you.
  5. 5 Профил на Свинчуга
    Свинчуга
    Рейтинг: 2796 Неутрално

    Ако му обръснеш главата и го сложиш в джипката немоат го различат от нашио премиер.

    Обичам да грухтя и плюскам.
  6. 6 Профил на daskal1
    daskal1
    Рейтинг: 4091 Весело

    Дайте чадър на малкия орангутан!





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