Снимка на деня: Маршът на малкия орангутан

Гарата във Франкфурт бе затворена за кратко, десетки полицаи са в района (допълнена) 17:18, 02 авг 19 / Свят 47
ПуйкатаРейтинг: 915 Весело
Скоро западнало еврогейците ще затворят секциите с маймуни по зоопарковете поради спаднала посещаемост. Някой сеща ли се защо?😂😂
Нагъл чекистРейтинг: 65 Неутрално
До коментар [#1] от "Пуйката":
Из-за толерантностей
Нагъл чекистРейтинг: 65 Неутрално
До коментар [#1] от "Пуйката":
Бананы тоже не будут есть в Европе
OpportunityРейтинг: 3213 Неутрално
Като порасне, ще си вземе маса и някой да я носиThe Universe is under no obligation to make sense to you.
СвинчугаРейтинг: 2796 Неутрално
Ако му обръснеш главата и го сложиш в джипката немоат го различат от нашио премиер.Обичам да грухтя и плюскам.
daskal1Рейтинг: 4091 Весело
Дайте чадър на малкия орангутан!