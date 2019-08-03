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Снимка на деня: Маршът на малкия орангутан

Тригодишен орангутан от Суматра се разхожда в зоологическата градина "Пайри Дайза" в Белгия. Малкият орангутан се опитва да се скрие от слънцето, като предпазва главата си с леген.