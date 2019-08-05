 
Младоженец от Хонконг позира на сватбата си със светлоотразителна жилетка и каска, както се обличат протестиращите вече четири месеца "за по добра демокрация" местни жители.

© Reuters

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Младоженец от Хонконг позира на сватбата си със светлоотразителна жилетка и каска, както се обличат протестиращите вече четири месеца "за по добра демокрация" местни жители.
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Жена оставя свещ в Дейтън, Охайо на мястото, където през уикенда мъж <a href="https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/08/04/3947014_devet_dushi_biaha_ubiti_pri_vtora_strelba_v_sasht_v/" target="_blank">уби деветима души</a> при безразборна стрелба.
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Георги Кожухаров

Георги Кожухаров

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Коментари (5)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8180 Неутрално

    Сн. 3.

  2. 2 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9186 Неутрално

    Нищо интересно, сн. 1.

  3. 3 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 6192 Неутрално

    Сн. 1

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  4. 4 Профил на clarkv622
    clarkv622
    Рейтинг: 677 Неутрално

    3,10

    България е на 111 място по свобода на словото. Ако дневник се откаже от грантовете ще се изкачим до 110
  5. 5 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 2237 Неутрално

    Нито една.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg




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