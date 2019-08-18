Кърджали е най-застрашен от воден стрес, София и Пловдив също са с висок риск 06:07, 18 авг 19 / Свят 87
NoiseРейтинг: 2797 Весело
7 и 11 от немай къде...Sutor, Ne Supra Crepidam!
Peni NikolРейтинг: 9900 Неутрално
Слаба работа са днес, сн.11
Боян ТаксировРейтинг: 2624 Неутрално
Нито една.mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
half truthРейтинг: 2189 Неутрално
Много политическа галерия тази вечер. 😏
РосиРейтинг: 9211 Неутрално
Сн. 11.
half truthРейтинг: 2189 Весело
До коментар [#2] от "Peni Nikol":
Защо пък горски пожар? Аз тази сутрин заснимах розов изгрев над Барселона. И вътре в трамвая всичко беше розово. И пътниците придремваха розово..