 
Жест на американският президент Доналд Тръмп по време на среща със симпатизанти в Манчестър, Ню Хемпшир, САЩ.

© Reuters

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Жест на американският президент Доналд Тръмп по време на среща със симпатизанти в Манчестър, Ню Хемпшир, САЩ.
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Георги Кожухаров

Георги Кожухаров

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Коментари (6)
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  1. 1 Профил на Noise
    Noise
    Рейтинг: 2797 Весело

    7 и 11 от немай къде...

    Sutor, Ne Supra Crepidam!
  2. 2 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9900 Неутрално

    Слаба работа са днес, сн.11

  3. 3 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 2624 Неутрално

    Нито една.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  4. 4 Профил на half truth
    half truth
    Рейтинг: 2189 Неутрално

    Много политическа галерия тази вечер. 😏

  5. 5 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 9211 Неутрално

    Сн. 11.

  6. 6 Профил на half truth
    half truth
    Рейтинг: 2189 Весело

    До коментар [#2] от "Peni Nikol":

    Защо пък горски пожар? Аз тази сутрин заснимах розов изгрев над Барселона. И вътре в трамвая всичко беше розово. И пътниците придремваха розово..





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