Среща на директора на "Фолксваген" с Ердоган е премахнала последните пречки за завода 13:47, 05 сеп 19 / Свят 246
zyb18561487Рейтинг: 3049 Неутрално
№3 -- Много е полезна никарагуанската армия... с бойни куршуми срещу демонстрантите...
venci4Рейтинг: 1944 Весело
Такси, тоя от седмата снимка искал да те начеше отзад :))Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
ikar_01Рейтинг: 882 Неутрално
Сн. 1 и 12.
РосиРейтинг: 8664 Неутрално
Сн. 1.
Боян ТаксировРейтинг: 2307 Неутрално
До коментар [#2] от "venci4":mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
Така ли ти каза?
Очевидно не е останал доволен от теб, твърде много са му се сторили цоловете явно...
Боян ТаксировРейтинг: 2307 Неутрално
Нито една.mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
Peni NikolРейтинг: 9164 Неутрално
Сн.1.
chicago514Рейтинг: 2475 Неутрално
Снимка 12
DDRРейтинг: 4269 Неутрално
Сн. 13Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
hamiltonfРейтинг: 5127 Неутрално
Иванка с вързан с три възела червен конец на китката, последователка на българското...Стената на срама: Топ 10 на руските тролове във Форума - von_seeckt, Шопов, Julian Mall, Nada Tomba, WWW, Taiga, Нормален гланц, Али Ибн Абдул Обстул Бей, Divi filius, qwerty 500....
BiGman1Рейтинг: 2905 Весело
Сн 3...Таксиров следи да не би някой да хареса някоя снимка...
hammurabiРейтинг: 2181 Неутрално
Снимка № 1 - броненосец-самурай в бойна униформа (с лека лига на устата).
Снимка № 7 я повтарят.