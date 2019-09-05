 
Броненосец, спасен от Бразилския институт по околна среда от пожара в Амазония, Бразилия.

© Reuters

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Броненосец, спасен от Бразилския институт по околна среда от пожара в Амазония, Бразилия.
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Момент от военния парад по случай 40-та годишнина от създаването на никарагуанската армия.
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Георги Кожухаров

Георги Кожухаров

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Коментари (12)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на zyb18561487
    zyb18561487
    Рейтинг: 3049 Неутрално

    №3 -- Много е полезна никарагуанската армия... с бойни куршуми срещу демонстрантите...

  2. 2 Профил на venci4
    venci4
    Рейтинг: 1944 Весело

    Такси, тоя от седмата снимка искал да те начеше отзад :))

    Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
  3. 3 Профил на ikar_01
    ikar_01
    Рейтинг: 882 Неутрално

    Сн. 1 и 12.

  4. 4 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8664 Неутрално

    Сн. 1.

  5. 5 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 2307 Неутрално

    До коментар [#2] от "venci4":

    Така ли ти каза?
    Очевидно не е останал доволен от теб, твърде много са му се сторили цоловете явно...

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  6. 6 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 2307 Неутрално

    Нито една.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  7. 7 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9164 Неутрално

    Сн.1.

  8. 8 Профил на chicago514
    chicago514
    Рейтинг: 2475 Неутрално

    Снимка 12

  9. 9 Профил на DDR
    DDR
    Рейтинг: 4269 Неутрално

    Сн. 13

    Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
  10. 10 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 5127 Неутрално

    Иванка с вързан с три възела червен конец на китката, последователка на българското...

    Стената на срама: Топ 10 на руските тролове във Форума - von_seeckt, Шопов, Julian Mall, Nada Tomba, WWW, Taiga, Нормален гланц, Али Ибн Абдул Обстул Бей, Divi filius, qwerty 500....
  11. 11 Профил на BiGman1
    BiGman1
    Рейтинг: 2905 Весело

    Сн 3...Таксиров следи да не би някой да хареса някоя снимка...

  12. 12 Профил на hammurabi
    hammurabi
    Рейтинг: 2181 Неутрално

    Снимка № 1 - броненосец-самурай в бойна униформа (с лека лига на устата).
    Снимка № 7 я повтарят.





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