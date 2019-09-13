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© Reuters

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Спасен от нелегален цирк двегодишен хипопотам плува в езеро в зоопарка в Манагуа, Никарагуа.
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Анелия Николова

Анелия Николова

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Коментари (9)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 2302 Неутрално

    Нито една.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  2. 2 Профил на koko65bg
    koko65bg
    Рейтинг: 932 Неутрално

    Сн 1 и сн 12

  3. 3 Профил на Darulio
    Darulio
    Рейтинг: 2107 Неутрално

    Само 10.

    Да бехме малко подпийнали, да им ебеме майката.
  4. 4 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 5142 Неутрално

    Сн. 10 я гледаме за десети път, десети път, меко казано...

    Стената на срама: Топ 10 на руските тролове във Форума - von_seeckt, Шопов, Julian Mall, Nada Tomba, WWW, Taiga, Нормален гланц, Али Ибн Абдул Обстул Бей, Divi filius, qwerty 500....
  5. 5 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 2302 Неутрално

    До коментар [#4] от "hamiltonf":

    Но напразно... :)

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  6. 6 Профил на BiGman1
    BiGman1
    Рейтинг: 3018 Весело

    До коментар [#4] от "hamiltonf":


    Сн. 10 я гледаме за десети път, десети път, меко казано...
    —цитат от коментар 4 на hamiltonf


    Ми ще я публикуват до като Боян не му писне и вземе че я хареса...иначе иаз съм за нея...имам сантимент към луната...

  7. 7 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 2302 Неутрално

    До коментар [#6] от "BiGman1":

    НЕ вярвам това да им е целта. Би било твърде наивно, смешно и жалко.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  8. 8 Профил на BiGman1
    BiGman1
    Рейтинг: 3018 Весело

    До коментар [#7] от "Боян Таксиров":

    Знам, че не вярваш...нещо позитивно някога в живота си казвал ли си...нямам нужда от отговор...въпроса ми беше констатация...

  9. 9 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 2302 Неутрално

    До коментар [#8] от "BiGman1":

    Казвал съм, но НЕ на тролски и дори престъпни напъни.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg




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