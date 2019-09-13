© Reuters
Анелия Николова
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Нито една.
Сн 1 и сн 12
Само 10.
Сн. 10 я гледаме за десети път, десети път, меко казано...
До коментар [#4] от "hamiltonf":Но напразно... :)
До коментар [#4] от "hamiltonf":
До коментар [#6] от "BiGman1":НЕ вярвам това да им е целта. Би било твърде наивно, смешно и жалко.
До коментар [#7] от "Боян Таксиров":Знам, че не вярваш...нещо позитивно някога в живота си казвал ли си...нямам нужда от отговор...въпроса ми беше констатация...
До коментар [#8] от "BiGman1":Казвал съм, но НЕ на тролски и дори престъпни напъни.
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Боян ТаксировРейтинг: 2302 Неутрално
Нито една.mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
koko65bgРейтинг: 932 Неутрално
Сн 1 и сн 12
DarulioРейтинг: 2107 Неутрално
Само 10.Да бехме малко подпийнали, да им ебеме майката.
hamiltonfРейтинг: 5142 Неутрално
Сн. 10 я гледаме за десети път, десети път, меко казано...Стената на срама: Топ 10 на руските тролове във Форума - von_seeckt, Шопов, Julian Mall, Nada Tomba, WWW, Taiga, Нормален гланц, Али Ибн Абдул Обстул Бей, Divi filius, qwerty 500....
Боян ТаксировРейтинг: 2302 Неутрално
До коментар [#4] от "hamiltonf":mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
Но напразно... :)
BiGman1Рейтинг: 3018 Весело
До коментар [#4] от "hamiltonf":
Ми ще я публикуват до като Боян не му писне и вземе че я хареса...иначе иаз съм за нея...имам сантимент към луната...
Боян ТаксировРейтинг: 2302 Неутрално
До коментар [#6] от "BiGman1":mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
НЕ вярвам това да им е целта. Би било твърде наивно, смешно и жалко.
BiGman1Рейтинг: 3018 Весело
До коментар [#7] от "Боян Таксиров":
Знам, че не вярваш...нещо позитивно някога в живота си казвал ли си...нямам нужда от отговор...въпроса ми беше констатация...
Боян ТаксировРейтинг: 2302 Неутрално
До коментар [#8] от "BiGman1":mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
Казвал съм, но НЕ на тролски и дори престъпни напъни.