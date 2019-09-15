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Фотогалерия: Световните снимки на деня: 14 - 15 септември

Силует на протестиращ срещу правителството в Хонконг. При протестите близо до местния Законодателен съвет и централното правителство днес следобед полицията използва водно оръдие и гранати със сълзотворен газ, а протестиращи хвърляха камъни и коктейли "Молотов" над загражденията.