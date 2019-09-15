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Фотогалерия: Световните снимки на деня: 14 - 15 септември
Силует на протестиращ срещу правителството в Хонконг. При протестите близо до местния Законодателен съвет и централното правителство днес следобед полицията използва водно оръдие и гранати със сълзотворен газ, а протестиращи хвърляха камъни и коктейли "Молотов" над загражденията.
РосиРейтинг: 9173 Неутрално
Сн. 2.
neutРейтинг: 7261 Неутрално
Сн. 11In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
Боян ТаксировРейтинг: 2362 Неутрално
Нито една.mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
hammurabiРейтинг: 2251 Неутрално
Снимка № 2.
BramasoleРейтинг: 3715 Неутрално
Луната, сн. 2."Човек не се дави, като падне във водата, а като остане там” - Едуин Луис Коул
Peni NikolРейтинг: 9867 Неутрално
Сн.2.
bat_plamenРейтинг: 4619 Неутрално
Снимка Номер 2 за днес!
Боян ТаксировРейтинг: 2362 Неутрално
НЕ разбирам какво толкова и харесват на снимка 2?mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
Мисля, че ако съдим по политическата ситуация, пълнолунието НЯМА да огрее англосаксонските боклуци :)
PracticРейтинг: 1560 Неутрално
Снимки 1 и 2
PracticРейтинг: 1560 Неутрално
Снимки 1 и 2
DDRРейтинг: 4149 Неутрално
Сн. 2Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.