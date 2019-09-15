 
Силует на протестиращ срещу правителството в Хонконг. При протестите близо до местния Законодателен съвет и централното правителство днес следобед полицията използва водно оръдие и гранати със сълзотворен газ, а протестиращи хвърляха камъни и коктейли "Молотов" над загражденията.

© Reuters

увеличи
Силует на протестиращ срещу правителството в Хонконг. При протестите близо до местния Законодателен съвет и централното правителство днес следобед полицията използва водно оръдие и гранати със сълзотворен газ, а протестиращи хвърляха камъни и коктейли "Молотов" над загражденията.
виж повече
Пълнолуние над Лондон, Великобритания.
виж повече
Френският отбор по ръгби по време на посещение в храма Fuji Sengen в японската провинция Яаманаши.
виж повече
Мотористи минават през пушек от горски пожар в провинция Калимантан, Индонезия.
виж повече
Хората се наслаждават на последните слънчеви лъчи в Хайд парк в Лондон, Великобритания.
виж повече
Лечител се опитва да избави жена от зли духове, с които смята, че е обладана. Занзибар, Танзания.
виж повече
Жители на Тунис се редят на опашка, за да упражнят правото си на глас на президентските избори. Общо 24 кандидати се надпреварват за президентския пост и не се очаква някой от тях да спечели с мнозинство първия тур. Вторият ще е на 13 октомври - седмица по-рано ще са парламентарните избори.
виж повече
Момент от боксовата среща между Тайсън Фюри срещу шведа Отто Валин в Лас Вегас, САЩ. Фюри остава непобеден на професионалния боксов ринг, след като постигна 29-а победа в кариерата си. Британският боксьор и бивш световен шампион се справи с противника си в оспорван мач, който завърши с решение по точки след 12 рунда. Битката между двамата беше много оспорвана, като още в третия рунд Валин отвори голяма аркада над дясното око на Фюри. Британският боксьор успя да издържи, а екипът му имаше големи проблеми със стичащата се кръв.
виж повече
Момиче гледа през решетките на болничното си легло в Сана, Йемен.
виж повече
Семейство храни овце във ферма, която приема и туристи, в Тайланд.
виж повече
Кола, преобърната от наводнение предизвикано от силните дъждове в Испания.
виж повече
Модел се подготвя да излезе на подиума по време на седмицата на модата в Лондон, Великобритания.
виж повече
, 950
Георги Кожухаров

Георги Кожухаров

Ключови думи към статията:

Изпращане на галерия

Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.

Последни галерии

Фотогалерия: Изгледи от Монте Белведере

Фотогалерия: Изгледи от Монте Белведере

виж повече
Фотогалерия: Кървавият сблъсък между Тайсън Фюри и Ото Валин

Фотогалерия: Кървавият сблъсък между Тайсън Фюри и Ото Валин

виж повече
Фотогалерия: Принц Хари на 35 години

Фотогалерия: Принц Хари на 35 години

виж повече

Топ галерии

Фотогалерия: Принц Хари на 35 години

Фотогалерия: Принц Хари на 35 години

виж повече
Фотогалерия: Кървавият сблъсък между Тайсън Фюри и Ото Валин

Фотогалерия: Кървавият сблъсък между Тайсън Фюри и Ото Валин

виж повече
Снимка на деня: Головият рецитал на "Барселона"

Снимка на деня: Головият рецитал на "Барселона"

виж повече
Коментари (11)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 9173 Неутрално

    Сн. 2.

  2. 2 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 7261 Неутрално

    Сн. 11

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  3. 3 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 2362 Неутрално

    Нито една.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  4. 4 Профил на hammurabi
    hammurabi
    Рейтинг: 2251 Неутрално

    Снимка № 2.

  5. 5 Профил на Bramasole
    Bramasole
    Рейтинг: 3715 Неутрално

    Луната, сн. 2.

    "Човек не се дави, като падне във водата, а като остане там” - Едуин Луис Коул
  6. 6 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9867 Неутрално

    Сн.2.

  7. 7 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4619 Неутрално

    Снимка Номер 2 за днес!

  8. 8 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 2362 Неутрално

    НЕ разбирам какво толкова и харесват на снимка 2?
    Мисля, че ако съдим по политическата ситуация, пълнолунието НЯМА да огрее англосаксонските боклуци :)

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  9. 9 Профил на Practic
    Practic
    Рейтинг: 1560 Неутрално

    Снимки 1 и 2

  10. 10 Профил на Practic
    Practic
    Рейтинг: 1560 Неутрално

    Снимки 1 и 2

  11. 11 Профил на DDR
    DDR
    Рейтинг: 4149 Неутрално

    Сн. 2

    Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.




За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.