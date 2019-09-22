Фотогалерия: Пътешествие в джунглата, или "Долче и Габана" в Милано

 
"Долче и Габана" представиха днес колекцията си пролет/лято за 2020 г. на Седмицата на модата в Милано.

© Reuters

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"Долче и Габана" представиха днес колекцията си пролет/лято за 2020 г. на Седмицата на модата в Милано.
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В колекцията основна роля беше отредена на дъждовните гори, които в последните седмици занимават умовете на много италиански дизайнери.
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В сравнение с минали години, в които флоралните елементи бяха по-скоро деликатни, за 2020 г. "Долче и Габана" подхождат доста по-агресивно, използвайки изображения на банани, ананаси, пъпеши, както и папрат.
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Дневник

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Коментари (7)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на izt21595181
    izt21595181
    Рейтинг: 839 Неутрално

    Изглеждат много старовремско, все едно са ги изкарали от "Раят на дамите".

  2. 2 Профил на Котаранц
    Котаранц
    Рейтинг: 679 Неутрално

    Долче и Габана не бяха ли минали на другия бряг?

    Черен хайвер за черна лъскава козина!
  3. 3 Профил на dma12587967
    dma12587967
    Рейтинг: 2032 Весело

    Долче и Габана не бяха ли минали на другия бряг?
    —цитат от коментар 2 на Котаранц


    Ма и двете ли:))

  4. 4 Профил на klimentm
    klimentm
    Рейтинг: 4538 Весело

    Ах тези ананаси,кокосови орехи и пеперудки!

    klimentm
  5. 5 Профил на Костадин Иванов
    Костадин Иванов
    Рейтинг: 3037 Любопитно

    Кой и къде носи такива дрехи?
    Или това е нещо като концептуалните автомобили?

    Еретик
  6. 6 Профил на klimentm
    klimentm
    Рейтинг: 4538 Весело

    До коментар [#2] от "Котаранц":

    Кофтито е чи ти си оставаш на твоят остров Friday!

    klimentm
  7. 7 Профил на limbize
    limbize
    Рейтинг: 1451 Весело

    До коментар [#5] от "Костадин Иванов":

    Не и плебеите, споко. Нема шанс някоя рода да те ошашави на някое кръщене





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