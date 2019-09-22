Фотогалерия: Пътешествие в джунглата, или "Долче и Габана" в Милано

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Дневник
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Изглеждат много старовремско, все едно са ги изкарали от "Раят на дамите".
Долче и Габана не бяха ли минали на другия бряг?
Ах тези ананаси,кокосови орехи и пеперудки!
Кой и къде носи такива дрехи? Или това е нещо като концептуалните автомобили?
До коментар [#2] от "Котаранц":Кофтито е чи ти си оставаш на твоят остров Friday!
До коментар [#5] от "Костадин Иванов":Не и плебеите, споко. Нема шанс някоя рода да те ошашави на някое кръщене
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izt21595181Рейтинг: 839 Неутрално
Изглеждат много старовремско, все едно са ги изкарали от "Раят на дамите".
КотаранцРейтинг: 679 Неутрално
Долче и Габана не бяха ли минали на другия бряг?Черен хайвер за черна лъскава козина!
dma12587967Рейтинг: 2032 Весело
Ма и двете ли:))
klimentmРейтинг: 4538 Весело
Ах тези ананаси,кокосови орехи и пеперудки!klimentm
Костадин ИвановРейтинг: 3037 Любопитно
Кой и къде носи такива дрехи?Еретик
Или това е нещо като концептуалните автомобили?
klimentmРейтинг: 4538 Весело
До коментар [#2] от "Котаранц":klimentm
Кофтито е чи ти си оставаш на твоят остров Friday!
limbizeРейтинг: 1451 Весело
До коментар [#5] от "Костадин Иванов":
Не и плебеите, споко. Нема шанс някоя рода да те ошашави на някое кръщене