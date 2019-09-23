 
"Ден без коли" в Лондон, Великобритания.

© Reuters

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"Ден без коли" в Лондон, Великобритания.
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Привърженици на Хути изпълняват традиционния танц Бараа на церемония за събиране на припаси за бойците в Сана, Йемен.
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Самолети от военновъздушните сили на Китайската народна освободителна армия (PLA) летят на репетиция за военния парад на 1 октомври в Пекин, Китай. Тази година се отбелязват 70-годишнината от основаването на Китайската народна република=
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Участници в парада на <a href="https://www.dnevnik.bg/photos/2019/09/21/3966610_fotogaleriia_oktoberfest_za_186-i_put/?ref=home_photos" target="_blank">Октоберфест</a> в Мюнхен, Германия.
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Масова сватба в сградата на правителството преди тържествата за 70-ата годишнина от създаването на Китайската народна република в китайски град.
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Полицейски служител задържа антиправителствен протестиращ в Ша Тин, Хонконг, Китай.
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Почитателите на супергероите отбелязаха Деня на Батман. Тази година по случай 80-годишнината на супергероя 10 града бяха осветени от сигнала на Батман, с който полицията на фикционалния град Готъм го призовава, когато има нужда от него.<br /><br />Снимката е от Мексико сити.
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Хората участват в траурна церемония за изчезващия ледник Пицол в Мелс, Швейцария.
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Участници в годишното бягане в Дридж Бей, Великобритания.
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Мексиканско момиче, снимано на граничния мост Кордова-Америка в Сиудад Хуарес, Мексико.
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Велосипедист помага на елен, попаднал в капан, в рарушена сграда в близост до град Уескар, Испания.
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Наградата за най-добра актриса в комедиен сериал спечели Фийби Уолър-Бридж (Fleabag), която печели и наградата за сценарий на престижните награди "Еми".
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Юлия Лазарова

Юлия Лазарова

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Коментари (12)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на venci4
    venci4
    Рейтинг: 1731 Весело

    Айде Такси, разтвори широко червендалестите бузи на пъпчивия задник и се изок@й☺

    Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
  2. 2 Профил на ikar_01
    ikar_01
    Рейтинг: 851 Неутрално

    Сн. 5 и 11.

  3. 3 Профил на BiGman1
    BiGman1
    Рейтинг: 3012 Весело

    Всичките...

  4. 4 Профил на Костадин Иванов
    Костадин Иванов
    Рейтинг: 2728 Неутрално

    С удоволствие ще ида на мястото, където отбелязват погребението на ледника.
    А на снимка 11 човекът само се закача с елена или му помага психически. Реална помощ не виждам, няма значение дали е велосипедист.
    Дано еленът получи реален шанс след снимката.

    Еретик
  5. 5 Профил на BiGman1
    BiGman1
    Рейтинг: 3012 Весело

    До коментар [#1] от "venci4":


    Айде Такси, разтвори широко червендалестите бузи на пъпчивия задник и се изок@й☺
    —цитат от коментар 1 на venci4


    При така зададените репери...ще е нещо миризливо...

  6. 6 Профил на Путин кара КаМаз
    Путин кара КаМаз
    Рейтинг: 1386 Неутрално

    Сн. 11

  7. 7 Профил на guadeloupe.11
    guadeloupe.11
    Рейтинг: 2114 Неутрално

    Снимка 1.

  8. 8 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 6641 Неутрално

    Сн. 5 и 11

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  9. 9 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8218 Неутрално

    Сн. 5 и 8.

  10. 10 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 8764 Неутрално

    Сн. 11, а но сн. 9 много дебелогъзи дами има :)).

  11. 11 Профил на Костадин Иванов
    Костадин Иванов
    Рейтинг: 2728 Весело

    До коментар [#10] от "Peni Nikol":

    "Сн. 11, а но сн. 9 много дебелогъзи дами има "
    =============
    Карай политкоректно, Пене!
    Казва се едрички. Иначе на "дами" си го докарала. И ексхибиционизмът си търси оправдание. Едни украинки докараха много хора до ерекция, докато се бореха за правда.

    Еретик
  12. 12 Профил на Bramasole
    Bramasole
    Рейтинг: 3346 Неутрално

    Сн. 1.

    "Човек не се дави, като падне във водата, а като остане там” - Едуин Луис Коул




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