Електронните цигари вкараха в болница стотици американци - какво се знае досега 08:51, 23 сеп 19 / Свят 99
venci4Рейтинг: 1731 Весело
Айде Такси, разтвори широко червендалестите бузи на пъпчивия задник и се изок@й☺Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
ikar_01Рейтинг: 851 Неутрално
Сн. 5 и 11.
BiGman1Рейтинг: 3012 Весело
Всичките...
Костадин ИвановРейтинг: 2728 Неутрално
С удоволствие ще ида на мястото, където отбелязват погребението на ледника.Еретик
А на снимка 11 човекът само се закача с елена или му помага психически. Реална помощ не виждам, няма значение дали е велосипедист.
Дано еленът получи реален шанс след снимката.
BiGman1Рейтинг: 3012 Весело
До коментар [#1] от "venci4":
При така зададените репери...ще е нещо миризливо...
Путин кара КаМазРейтинг: 1386 Неутрално
Сн. 11
guadeloupe.11Рейтинг: 2114 Неутрално
Снимка 1.
neutРейтинг: 6641 Неутрално
Сн. 5 и 11In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
РосиРейтинг: 8218 Неутрално
Сн. 5 и 8.
Peni NikolРейтинг: 8764 Неутрално
Сн. 11, а но сн. 9 много дебелогъзи дами има :)).
Костадин ИвановРейтинг: 2728 Весело
До коментар [#10] от "Peni Nikol":Еретик
"Сн. 11, а но сн. 9 много дебелогъзи дами има "
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Карай политкоректно, Пене!
Казва се едрички. Иначе на "дами" си го докарала. И ексхибиционизмът си търси оправдание. Едни украинки докараха много хора до ерекция, докато се бореха за правда.
BramasoleРейтинг: 3346 Неутрално
Сн. 1."Човек не се дави, като падне във водата, а като остане там” - Едуин Луис Коул