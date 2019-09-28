Снимка на деня: В подкрепа на абортите

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Дневник
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Митинг в подкрепа на легализиране на убийствата!Не звучи много лицеприятно,не знам защо тези на снимката са толкова щастливи...
До коментар [#1] от "Влакчо":Убийства? Кого убиват?
До коментар [#2] от "Darth Plagueis":Мързи ме да ти обяснявам за цветята и пчеличките ,за да достигнем до половата система на човека!Нямаш ли някой който да те образова щом си ги пропуснал тези уроци по биология или въобще не си стигнал до класа ,в който се учат?
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ВлакчоРейтинг: 463 Неутрално
Митинг в подкрепа на легализиране на убийствата!
Не звучи много лицеприятно,не знам защо тези на снимката са толкова щастливи...
Darth PlagueisРейтинг: 4207 Неутрално
До коментар [#1] от "Влакчо":Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
Убийства? Кого убиват?
ВлакчоРейтинг: 463 Неутрално
До коментар [#2] от "Darth Plagueis":
Мързи ме да ти обяснявам за цветята и пчеличките ,за да достигнем до половата система на човека!
Нямаш ли някой който да те образова щом си ги пропуснал тези уроци по биология или въобще не си стигнал до класа ,в който се учат?
Платон ФъшкиевРейтинг: 2594 Любопитно
Питай Лилав Ванко,той ше ти обясни! Група млади затоплисти чисти океан от глисти,вдъхновени либерали пляскат в езеро педали. BACHO LUD