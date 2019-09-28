Снимка на деня: В подкрепа на абортите

 
В Буенос Айрес, Аржентина се проведе митинг в полза на легализирането на абортите.<br /><br />На 28 септември се отбелязва Световният ден за защита правото на аборт.

© Reuters

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В Буенос Айрес, Аржентина се проведе митинг в полза на легализирането на абортите.<br /><br />На 28 септември се отбелязва Световният ден за защита правото на аборт.
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Дневник

Дневник

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Коментари (4)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Влакчо
    Влакчо
    Рейтинг: 463 Неутрално

    Митинг в подкрепа на легализиране на убийствата!
    Не звучи много лицеприятно,не знам защо тези на снимката са толкова щастливи...

  2. 2 Профил на Darth Plagueis
    Darth Plagueis
    Рейтинг: 4207 Неутрално

    До коментар [#1] от "Влакчо":

    Убийства? Кого убиват?

    Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
  3. 3 Профил на Влакчо
    Влакчо
    Рейтинг: 463 Неутрално

    До коментар [#2] от "Darth Plagueis":

    Мързи ме да ти обяснявам за цветята и пчеличките ,за да достигнем до половата система на човека!
    Нямаш ли някой който да те образова щом си ги пропуснал тези уроци по биология или въобще не си стигнал до класа ,в който се учат?

  4. 4 Профил на Платон Фъшкиев
    Платон Фъшкиев
    Рейтинг: 2594 Любопитно

    До коментар [#1] от "Влакчо":Убийства? Кого убиват?
    —цитат от коментар 2 на Darth Plagueis


    Питай Лилав Ванко,той ше ти обясни!

    Група млади затоплисти чисти океан от глисти,вдъхновени либерали пляскат в езеро педали. BACHO LUD




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