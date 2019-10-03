 
Протест срещу безработицата и корупцията в Багдад, Ирак.

© Reuters

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Протест срещу безработицата и корупцията в Багдад, Ирак.
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Фен на мач по ръгби между Нова Зеландия и Канада.
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Студенти по време на протест в кампуса на китайския университет в Хонконг.
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Георги Кожухаров

Георги Кожухаров

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Коментари (11)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 2344 Неутрално

    Нито една.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  2. 2 Профил на Костадин Иванов
    Костадин Иванов
    Рейтинг: 3155 Любопитно

    "Протест срещу безработицата и корупцията в Багдад, Ирак."
    ==========
    Що бе, там не победи ли правдата?

    Еретик
  3. 3 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9170 Неутрално

    Сн. 4.

  4. 4 Профил на daskal1
    daskal1
    Рейтинг: 4309 Весело

    До коментар [#2] от "Костадин Иванов":

    Победите искат жертви.:-)

  5. 5 Профил на daskal1
    daskal1
    Рейтинг: 4309 Весело

    Сн. 7 ме разсмя, "китайският университет в Хонг Конг"? Ами че той Хонг Конг е в Китай от вече доста години.
    Иначе прасето от снимката с Грета - сн.#6

  6. 6 Профил на zyb18561487
    zyb18561487
    Рейтинг: 3110 Неутрално

    №6 Заб. -- активистката е в средата.

  7. 7 Профил на zyb18561487
    zyb18561487
    Рейтинг: 3110 Неутрално

    Когато прасето спи на леглото, хората ще спят в кочината. Ако Гретето ги остави живи.

  8. 8 Профил на Костадин Иванов
    Костадин Иванов
    Рейтинг: 3155 Неутрално

    До коментар [#4] от "daskal1":

    "Победите искат жертви."
    +++
    И последна битка няма.
    Българите са се заблуждавали, че Освобождението ще реши всичките им проблеми.

    Еретик
  9. 9 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 5279 Неутрално

    Сн.5 и 10 от малко "постната" галерия днес

  10. 10 Профил на tsyrvulan
    tsyrvulan
    Рейтинг: 1409 Неутрално

    Сн. 4

    БСП - Българофобски Сурогатни Путинисти!
  11. 11 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 11056 Неутрално

    Снимки 1 и 4 :)

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert




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