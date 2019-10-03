Видеозапис от делото "Полфрийман" върна темата за вината на австралиеца (допълнена) 06:36, 03 окт 19 / България 364
Боян ТаксировРейтинг: 2344 Неутрално
Нито една.mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
Костадин ИвановРейтинг: 3155 Любопитно
"Протест срещу безработицата и корупцията в Багдад, Ирак."Еретик
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Що бе, там не победи ли правдата?
Peni NikolРейтинг: 9170 Неутрално
Сн. 4.
daskal1Рейтинг: 4309 Весело
До коментар [#2] от "Костадин Иванов":
Победите искат жертви.:-)
daskal1Рейтинг: 4309 Весело
Сн. 7 ме разсмя, "китайският университет в Хонг Конг"? Ами че той Хонг Конг е в Китай от вече доста години.
Иначе прасето от снимката с Грета - сн.#6
zyb18561487Рейтинг: 3110 Неутрално
№6 Заб. -- активистката е в средата.
zyb18561487Рейтинг: 3110 Неутрално
Когато прасето спи на леглото, хората ще спят в кочината. Ако Гретето ги остави живи.
Костадин ИвановРейтинг: 3155 Неутрално
До коментар [#4] от "daskal1":Еретик
"Победите искат жертви."
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И последна битка няма.
Българите са се заблуждавали, че Освобождението ще реши всичките им проблеми.
pet_fireРейтинг: 5279 Неутрално
Сн.5 и 10 от малко "постната" галерия днес
tsyrvulanРейтинг: 1409 Неутрално
Сн. 4БСП - Българофобски Сурогатни Путинисти!
penetratingРейтинг: 11056 Неутрално
Снимки 1 и 4 :)Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert