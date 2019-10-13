Фотогалерия: Световните снимки на деня 12 - 13 октомври

 
Стартът на регата "Барколана" в Триест, Италия.

© Reuters

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Стартът на регата "Барколана" в Триест, Италия.
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Център за евакуация на засегнатите от наводнението след тайфуна "Хагибис" в Нагано, Япония. Най-мощният от над половин век тайфун връхлетя Япония вчера. Броят на жертвите расте като по последни данни те са 33, а изчезналите - 19.
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Стотици протестиращи срещу климатичните промени от организацията "Бунт срещу унищожението" блокираха входа на централата на Би Би Си в Лондон. Те настояха обществената медиа "да каже цялата истина" в отразяването на темите за околната среда.
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Протест срещу мерките за строги икономии на президента на Еквадор Ленин Морено в Кито, Еквадор.
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Нобеловата награда за мир, която премиерът на Етиопия Абий Ахмед получи преди ден, стана повод за празненства в родината му.
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Турист прави снимка на Куала Лумпур, Малайзия.
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Четирите охлаждащите кули на въглищната електроцентрала във Ферибридж , Великобритания, бяха съборени.114-метровите съоръжения бяха подложени на контролиран взрив, а срутването продължи около 10 секунди. Една кула на неработещата от 2016 г. централа падна през лятото, а последните три ще бъдат засега запазени. Централата е построена през 1966 г., но вече не е ефективна заради въглеродните емисии.
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Подкрепяни от Турция сирийски бойци, заснети до село Ябиса, близо до турско-сирийската граница, Сирия. От седмица Турция води операцията за прочистване на граничния район, наречена "Извор на мира". Тя е насочена срещу контролиращите територията кюрдски бойци, които Анкара обвинява в подкрепа на ПКК.
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Протест срещу промените в климата в Природонаучния музей във Виена, Австрия.
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Велко Ангелов

Велко Ангелов

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Коментари (8)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на guadeloupe.11
    guadeloupe.11
    Рейтинг: 2394 Неутрално

    Регатата, снимка 1.

  2. 2 Профил на Fiji
    Fiji
    Рейтинг: 3630 Неутрално

    Сн. 1, 6, 7 и 9.

  3. 3 Профил на Ivan_
    Ivan_
    Рейтинг: 2900 Весело

    Снимка 1, колко яхти на едно място...

    Модератора е неадекватен!
  4. 4 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 9185 Неутрално

    Сн. 7 и 9.

  5. 5 Профил на Един вампир броди из Европа
    Един вампир броди из Европа
    Рейтинг: 3389 Неутрално

    2 хубави, 10 политически коректни. Неделя вечер...

    Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
  6. 6 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 2716 Неутрално

    Нито една.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  7. 7 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 11602 Весело

    Снимки 1,5,7 и 9 :)

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
  8. 8 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9613 Неутрално

    Сн. 7.





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