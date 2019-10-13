Фотогалерия: Световните снимки на деня 12 - 13 октомври

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Велко Ангелов
Ключови думи към статията:
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Регатата, снимка 1.
Сн. 1, 6, 7 и 9.
Снимка 1, колко яхти на едно място...
Сн. 7 и 9.
2 хубави, 10 политически коректни. Неделя вечер...
Нито една.
Снимки 1,5,7 и 9 :)
Сн. 7.
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guadeloupe.11Рейтинг: 2394 Неутрално
Регатата, снимка 1.
FijiРейтинг: 3630 Неутрално
Сн. 1, 6, 7 и 9.
Ivan_Рейтинг: 2900 Весело
Снимка 1, колко яхти на едно място...Модератора е неадекватен!
РосиРейтинг: 9185 Неутрално
Сн. 7 и 9.
Един вампир броди из ЕвропаРейтинг: 3389 Неутрално
2 хубави, 10 политически коректни. Неделя вечер...Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
Боян ТаксировРейтинг: 2716 Неутрално
Нито една.mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
penetratingРейтинг: 11602 Весело
Снимки 1,5,7 и 9 :)Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
Peni NikolРейтинг: 9613 Неутрално
Сн. 7.