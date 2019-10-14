Фотогалерия: Гледки от автосалон София

 
В събота се откри 24-ото издание на софийския автосалон. Той продължава до 20 октомври, като в тази галерия е събрана пъстротата на изложението.<br /><br />

© Анелия Николова

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В събота се откри 24-ото издание на софийския автосалон. Той продължава до 20 октомври, като в тази галерия е събрана пъстротата на изложението.<br /><br />
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Какво е устройството на един класически хибриден автомобил показва тази инсталация на един от щандовете.
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На изложението всеки може да намери своя любим автомобил, ако не за покупка, поне за снимка.
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Основните технически данни на представените на салона модели могат да бъдат намерени в каталога на изложението, който се продава на касите.
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С анкетната карта, която се получава с всеки билет, може да се спечели автомобил по избор, като изборът е измежду 12 модела.
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На салона щанд има и пътна полиция, като на него могат да се видят най-новите средства за контрол, да се направи справка за неплатени глоби и да се научат любопитни подробности за работата на службата.
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За разлика от автомобилните изложения по света, които рязко се лишиха от женското присъствие край колите, софийският автосалон няма такъв проблем, както е видно от следващите снимки.
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Георги Пауновски

Георги Пауновски

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Коментари (2)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на nodamncat
    nodamncat
    Рейтинг: 620 Неутрално

    Не видях особено много коли в галерията, но пък хубави момичета - бол.

  2. 2 Профил на Росен съм аз и голем капут
    Росен съм аз и голем капут
    Рейтинг: 1288 Неутрално

    Пауне, да беше дал некой и друг автомобил да видиме, ти само пички си снимАл.....





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