Фотогалерия: Гледки от автосалон София

© Анелия Николова
Георги Пауновски
Ключови думи към статията:
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Не видях особено много коли в галерията, но пък хубави момичета - бол.
Пауне, да беше дал некой и друг автомобил да видиме, ти само пички си снимАл.....
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nodamncatРейтинг: 620 Неутрално
Не видях особено много коли в галерията, но пък хубави момичета - бол.
Росен съм аз и голем капутРейтинг: 1288 Неутрално
Пауне, да беше дал некой и друг автомобил да видиме, ти само пички си снимАл.....