"Репортери без граници": Ситуацията в България е ужасяваща, никога не е било по-зле 18:13, 17 окт 19 / Свят 110
Боян ТаксировРейтинг: 2743 Неутрално
Нито една.mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
daskal1Рейтинг: 4261 Неутрално
Снимка 1 - интересна дипломатическа сцена и снимка 4 - възхищение и към армията на Южна Корея, оставила инвалид в редовете си на заплата и осигуровки, и към мъжът за духа.
venci4Рейтинг: 2022 Любопитно
Такси, снимка2 не навява ли някаква носталгия в теб?!Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
Боян ТаксировРейтинг: 2743 Неутрално
До коментар [#3] от "venci4":mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
Не, по принцип тенът ми е малко по светъл, но нямам нищо против тези хора.
bat_plamenРейтинг: 4226 Неутрално
Снимка Номер 10!
Petar IvanovРейтинг: 363 Неутрално
Като гледам повечето снимки са от т.н. “Трети свят”, явно там има по-интересни неща за снимане..: ))Freedom of speech
ikar_01Рейтинг: 962 Неутрално
Сн. 1 и 10.
Peni NikolРейтинг: 9180 Неутрално
Слабо 1 и друга нито една.
РосиРейтинг: 8788 Неутрално
Сн. 1 и 11.
penetratingРейтинг: 11054 Неутрално
Снимка 6 :)Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
pet_fireРейтинг: 5455 Неутрално
С резерви сн.10
Един вампир броди из ЕвропаРейтинг: 3336 Неутрално
№2. Много им се радвам, щото нали ще ми изработват пенцията.Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
Джон ГленРейтинг: 1634 Неутрално
Не стои ли малко неадекватно този разчепен акробат на фона на монахините с кръстовете?
BiGman1Рейтинг: 3845 Неутрално
Сн1...
klimentmРейтинг: 4663 Весело
До коментар [#13] от "Джон Глен":klimentm
Не,защото също е цирк!