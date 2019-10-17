 
Принц Уилям и съпругата му Катрин по време на визитата им в селце в Пакистан.

© Reuters

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Принц Уилям и съпругата му Катрин по време на визитата им в селце в Пакистан.
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Георги Кожухаров

Георги Кожухаров

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Коментари (15)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 2743 Неутрално

    Нито една.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  2. 2 Профил на daskal1
    daskal1
    Рейтинг: 4261 Неутрално

    Снимка 1 - интересна дипломатическа сцена и снимка 4 - възхищение и към армията на Южна Корея, оставила инвалид в редовете си на заплата и осигуровки, и към мъжът за духа.

  3. 3 Профил на venci4
    venci4
    Рейтинг: 2022 Любопитно

    Такси, снимка2 не навява ли някаква носталгия в теб?!

    Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
  4. 4 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 2743 Неутрално

    До коментар [#3] от "venci4":

    Не, по принцип тенът ми е малко по светъл, но нямам нищо против тези хора.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  5. 5 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4226 Неутрално

    Снимка Номер 10!

  6. 6 Профил на Petar Ivanov
    Petar Ivanov
    Рейтинг: 363 Неутрално

    Като гледам повечето снимки са от т.н. “Трети свят”, явно там има по-интересни неща за снимане..: ))

    Freedom of speech
  7. 7 Профил на ikar_01
    ikar_01
    Рейтинг: 962 Неутрално

    Сн. 1 и 10.

  8. 8 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9180 Неутрално

    Слабо 1 и друга нито една.

  9. 9 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8788 Неутрално

    Сн. 1 и 11.

  10. 10 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 11054 Неутрално

    Снимка 6 :)

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
  11. 11 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 5455 Неутрално

    С резерви сн.10

  12. 12 Профил на Един вампир броди из Европа
    Един вампир броди из Европа
    Рейтинг: 3336 Неутрално

    №2. Много им се радвам, щото нали ще ми изработват пенцията.

    Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
  13. 13 Профил на Джон Глен
    Джон Глен
    Рейтинг: 1634 Неутрално

    Не стои ли малко неадекватно този разчепен акробат на фона на монахините с кръстовете?

  14. 14 Профил на BiGman1
    BiGman1
    Рейтинг: 3845 Неутрално

    Сн1...

  15. 15 Профил на klimentm
    klimentm
    Рейтинг: 4663 Весело

    До коментар [#13] от "Джон Глен":

    Не,защото също е цирк!

    klimentm




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