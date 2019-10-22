 
Президентът Румен Радев и съпругата му Десислава са сред представителите на 170 държави, поканени за церемонията по възкачването на престола на японския император Нарухито.

© Reuters

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Дневник

Дневник

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Снимка на деня: Радеви в двора на японския император

Снимка на деня: Радеви в двора на японския император

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Коментари (29)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8342 Неутрално

    Радева защо се държи всеки път , все едно е глътнала бастун.

  2. 2 Профил на bruno__dante
    bruno__dante
    Рейтинг: 1109 Весело

    фатмак с фрак
    и тва доживехме
    па генерал Деса са е надула кат въшка

  3. 3 Профил на Платон Фъшкиев
    Платон Фъшкиев
    Рейтинг: 1892 Любопитно

    Радева защо се държи всеки път , все едно е глътнала бастун.
    —цитат от коментар 1 на Роси


    +++++
    Защото не е умна и красива, като теб!

    Група млади затоплисти чисти океан от глисти,вдъхновени либерали пляскат в езеро педали. BACHO LUD
  4. 4 Профил на Willy Messerschmitt
    Willy Messerschmitt
    Рейтинг: 4201 Любопитно

    Оле ...сънувал е някога харманлииският селянин че ще застане в смокинг пред японският император............

    До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !
  5. 5 Профил на Платон Фъшкиев
    Платон Фъшкиев
    Рейтинг: 1892 Разстроено

    Тц,тц,тц!
    Радеви в двора на японския император,а Бойкикиев и Кънев в мазето на женераль Атанасов!Нема справедливост на тоя свят!

    Група млади затоплисти чисти океан от глисти,вдъхновени либерали пляскат в езеро педали. BACHO LUD
  6. 6 Профил на Нефертити
    Нефертити
    Рейтинг: 1817 Неутрално

    Деса тоя път сравнително прилично се е облякла.

    Предразсъдъците са за ограничените.
  7. 7 Профил на Платон Фъшкиев
    Платон Фъшкиев
    Рейтинг: 1892 Любопитно

    Деса тоя път сравнително прилично се е облякла.
    —цитат от коментар 6 на Нефертити


    Ти,моден дизайнер?Да?

    Група млади затоплисти чисти океан от глисти,вдъхновени либерали пляскат в езеро педали. BACHO LUD
  8. 8 Профил на cmy12603507
    cmy12603507
    Рейтинг: 1625 Любопитно

    БРЕЕЙЙЙ- ДОЖИВЯХ най- накрая Десислава Радева да е с тоалет , който й прилича и е абсолютно подходящ за случая- направо като по учебник! Е- значи ,можело, а? И защо до сега се излагаше с тоалети с кройки, които изобщо не бяха за нейното телосложение? Да вдигне хонорара на шивачката си- жената си заслужава едно 100%нтно увеличение на хонорара!

  9. 9 Профил на Willy Messerschmitt
    Willy Messerschmitt
    Рейтинг: 4201 Любопитно

    До коментар [#6] от "Нефертити":

    Ами има задължитлен протокол...както за мъжете ,така и за дам...(пардон)...за Десита!

    До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !
  10. 10 Профил на arcanum
    arcanum
    Рейтинг: 2783 Разстроено

    Миличките, не знаят къде се намират.

  11. 11 Профил на bruno__dante
    bruno__dante
    Рейтинг: 1109 Весело

    Миличките, не знаят къде се намират.
    —цитат от коментар 10 на arcanum


    па пише си ве
    у двора
    нема ги пущат у двореца я

  12. 12 Профил на EU defender
    EU defender
    Рейтинг: 1964 Неутрално

    Овчарчето Калитко в Ню Йорк.

    The best way to predict the future is to invent it.
  13. 13 Профил на Random
    Random
    Рейтинг: 221 Весело

    Това не беше ли роклята на оная от Фроузън... Лет ит гоооооооу

  14. 14 Профил на Платон Фъшкиев
    Платон Фъшкиев
    Рейтинг: 1892 Любопитно

    Миличките, не знаят къде се намират.
    —цитат от коментар 10 на arcanum


    В Япония са ве,не са във форума на "Дневникъ"!

    Група млади затоплисти чисти океан от глисти,вдъхновени либерали пляскат в езеро педали. BACHO LUD
  15. 15 Профил на hammurabi
    hammurabi
    Рейтинг: 2218 Неутрално

    Ако загърбим политическите си пристрастия, трябва да признаем, че двамата изглеждат достолепно. Колко от нас са имали или ще имат възможността да участват в церемония по възкачване на император!

  16. 16 Профил на Платон Фъшкиев
    Платон Фъшкиев
    Рейтинг: 1892 Весело

    Овчарчето Калитко в Ню Йорк.
    —цитат от коментар 12 на EU defender


    ++++
    А на Калитко гаджето в МВФ!

    Група млади затоплисти чисти океан от глисти,вдъхновени либерали пляскат в езеро педали. BACHO LUD
  17. 17 Профил на xm...
    xm...
    Рейтинг: 3507 Весело

    Кадрото е като от китайска суперпродукция.
    И с този, регулировчикът от протокола на заден план - само музиката остава да засвири туш "та-та-та-таммм!". И Деси да литне ...

  18. 18 Профил на Платон Фъшкиев
    Платон Фъшкиев
    Рейтинг: 1892 Разстроено

    фатмак с фрак и тва доживехмепа генерал Деса са е надула кат въшка
    —цитат от коментар 2 на bruno__dante


    Бруно,Бруно до къдя я докарахме!
    Радеви ся ше ядат изискано суши,а ние с теб ше мааме пръжки с лук!

    Група млади затоплисти чисти океан от глисти,вдъхновени либерали пляскат в езеро педали. BACHO LUD
  19. 19 Профил на Лелка
    Лелка
    Рейтинг: 1491 Неутрално

    Никак не са ми любимци, но/поне/ изглеждат добре, уместно и достолепно.
    За разлика от дебелия балкански шофьор на джип със запретнати ръкави и омачкан, възтесен костюм.

  20. 20 Профил на moreee
    moreee
    Рейтинг: 1692 Неутрално

    А можеше на негово място да наш Ристе или Генерал Наско. Защо е толкова несправедлив живота, къде сгрешихме?!

  21. 21 Профил на Willy Messerschmitt
    Willy Messerschmitt
    Рейтинг: 4201 Весело

    Абе през 1978 и др.Тодар Живков са го облекли във фрак(ебати комикса) за аудиенцията при императора.....Както и 7-8 души от ЦК......!!

    До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !
  22. 22 Профил на bruno__dante
    bruno__dante
    Рейтинг: 1109 Весело




    [quote#18:"Платон Фъшкиев"][/quote]

    що мислиш така?
    да зема та черпавам ено изискано суши ко си толко зажалил?


  23. 23 Профил на Платон Фъшкиев
    Платон Фъшкиев
    Рейтинг: 1892 Любопитно

    Абе през 1978 и др.Тодар Живков са го облекли във фрак(ебати комикса) за аудиенцията при императора.....Както и 7-8 души от ЦК......!!
    —цитат от коментар 21 на Willy Messerschmitt


    Лошо нема.Тодар Живков беше демократичен българин.Или ти си мислиш, че фрака е запазена марка за елита на ДеБъ?

    Група млади затоплисти чисти океан от глисти,вдъхновени либерали пляскат в езеро педали. BACHO LUD
  24. 24 Профил на ikar_01
    ikar_01
    Рейтинг: 907 Неутрално

    До коментар [#4] от "Willy Messerschmitt":

    Предпочитате банкянски селянин ли? Той е по-представителен, не е станал окръглен.

  25. 25 Профил на Ivan Rachev
    Ivan Rachev
    Рейтинг: 423 Неутрално

    До коментар [#2] от "bruno__dante":

    къде е ирландкската пастирка от автомобилния клъстър?не може да смуче парички от Фолксфаген?

  26. 26 Профил на ikar_01
    ikar_01
    Рейтинг: 907 Неутрално

    До коментар [#21] от "Willy Messerschmitt":

    В срещи между държавници има приет етикет и протокол, които се спазват стриктно. Само задръстеняците не ги спазват.

  27. 27 Профил на Ivan Rachev
    Ivan Rachev
    Рейтинг: 423 Неутрално

    фатмак ама натовски,нещо ще критикуваш евроатлантизма ли?

  28. 28 Профил на Fiji
    Fiji
    Рейтинг: 3481 Неутрално

    Ейиии! Стилни! Браво!

  29. 29 Профил на bruno__dante
    bruno__dante
    Рейтинг: 1109 Любопитно

    До коментар [#2] от "bruno__dante":къде е ирландкската пастирка от автомобилния клъстър?не може да смуче парички от Фолксфаген?
    —цитат от коментар 25 на Ivan Rachev


    не знам каде е
    днефник не е пущил дописка неска
    ти що го търсиш?





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