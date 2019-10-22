Снимка на деня: Радеви в двора на японския император

Виж видео Константин Папазов на велоалея - между "Бягай, не се обаждай" и "Извинявай" 15:18, 21 окт 19 / Спорт 97
РосиРейтинг: 8342 Неутрално
Радева защо се държи всеки път , все едно е глътнала бастун.
bruno__danteРейтинг: 1109 Весело
фатмак с фрак
и тва доживехме
па генерал Деса са е надула кат въшка
Платон ФъшкиевРейтинг: 1892 Любопитно
+++++
Защото не е умна и красива, като теб! Група млади затоплисти чисти океан от глисти,вдъхновени либерали пляскат в езеро педали. BACHO LUD
Willy MesserschmittРейтинг: 4201 Любопитно
Оле ...сънувал е някога харманлииският селянин че ще застане в смокинг пред японският император............До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !
Платон ФъшкиевРейтинг: 1892 Разстроено
Тц,тц,тц!Група млади затоплисти чисти океан от глисти,вдъхновени либерали пляскат в езеро педали. BACHO LUD
Радеви в двора на японския император,а Бойкикиев и Кънев в мазето на женераль Атанасов!Нема справедливост на тоя свят!
НефертитиРейтинг: 1817 Неутрално
Деса тоя път сравнително прилично се е облякла.Предразсъдъците са за ограничените.
Платон ФъшкиевРейтинг: 1892 Любопитно
Ти,моден дизайнер?Да? Група млади затоплисти чисти океан от глисти,вдъхновени либерали пляскат в езеро педали. BACHO LUD
cmy12603507Рейтинг: 1625 Любопитно
БРЕЕЙЙЙ- ДОЖИВЯХ най- накрая Десислава Радева да е с тоалет , който й прилича и е абсолютно подходящ за случая- направо като по учебник! Е- значи ,можело, а? И защо до сега се излагаше с тоалети с кройки, които изобщо не бяха за нейното телосложение? Да вдигне хонорара на шивачката си- жената си заслужава едно 100%нтно увеличение на хонорара!
Willy MesserschmittРейтинг: 4201 Любопитно
До коментар [#6] от "Нефертити":До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !
Ами има задължитлен протокол...както за мъжете ,така и за дам...(пардон)...за Десита!
arcanumРейтинг: 2783 Разстроено
Миличките, не знаят къде се намират.
bruno__danteРейтинг: 1109 Весело
па пише си ве
у двора
нема ги пущат у двореца я
EU defenderРейтинг: 1964 Неутрално
Овчарчето Калитко в Ню Йорк.The best way to predict the future is to invent it.
RandomРейтинг: 221 Весело
Това не беше ли роклята на оная от Фроузън... Лет ит гоооооооу
Платон ФъшкиевРейтинг: 1892 Любопитно
В Япония са ве,не са във форума на "Дневникъ"! Група млади затоплисти чисти океан от глисти,вдъхновени либерали пляскат в езеро педали. BACHO LUD
hammurabiРейтинг: 2218 Неутрално
Ако загърбим политическите си пристрастия, трябва да признаем, че двамата изглеждат достолепно. Колко от нас са имали или ще имат възможността да участват в церемония по възкачване на император!
Платон ФъшкиевРейтинг: 1892 Весело
++++
А на Калитко гаджето в МВФ! Група млади затоплисти чисти океан от глисти,вдъхновени либерали пляскат в езеро педали. BACHO LUD
xm...Рейтинг: 3507 Весело
Кадрото е като от китайска суперпродукция.
И с този, регулировчикът от протокола на заден план - само музиката остава да засвири туш "та-та-та-таммм!". И Деси да литне ...
Платон ФъшкиевРейтинг: 1892 Разстроено
Бруно,Бруно до къдя я докарахме!
Радеви ся ше ядат изискано суши,а ние с теб ше мааме пръжки с лук! Група млади затоплисти чисти океан от глисти,вдъхновени либерали пляскат в езеро педали. BACHO LUD
ЛелкаРейтинг: 1491 Неутрално
Никак не са ми любимци, но/поне/ изглеждат добре, уместно и достолепно.
За разлика от дебелия балкански шофьор на джип със запретнати ръкави и омачкан, възтесен костюм.
moreeeРейтинг: 1692 Неутрално
А можеше на негово място да наш Ристе или Генерал Наско. Защо е толкова несправедлив живота, къде сгрешихме?!
Willy MesserschmittРейтинг: 4201 Весело
Абе през 1978 и др.Тодар Живков са го облекли във фрак(ебати комикса) за аудиенцията при императора.....Както и 7-8 души от ЦК......!!До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !
bruno__danteРейтинг: 1109 Весело
[quote#18:"Платон Фъшкиев"][/quote]
що мислиш така?
да зема та черпавам ено изискано суши ко си толко зажалил?
Платон ФъшкиевРейтинг: 1892 Любопитно
Лошо нема.Тодар Живков беше демократичен българин.Или ти си мислиш, че фрака е запазена марка за елита на ДеБъ? Група млади затоплисти чисти океан от глисти,вдъхновени либерали пляскат в езеро педали. BACHO LUD
ikar_01Рейтинг: 907 Неутрално
До коментар [#4] от "Willy Messerschmitt":
Предпочитате банкянски селянин ли? Той е по-представителен, не е станал окръглен.
Ivan RachevРейтинг: 423 Неутрално
До коментар [#2] от "bruno__dante":
къде е ирландкската пастирка от автомобилния клъстър?не може да смуче парички от Фолксфаген?
ikar_01Рейтинг: 907 Неутрално
До коментар [#21] от "Willy Messerschmitt":
В срещи между държавници има приет етикет и протокол, които се спазват стриктно. Само задръстеняците не ги спазват.
Ivan RachevРейтинг: 423 Неутрално
фатмак ама натовски,нещо ще критикуваш евроатлантизма ли?
FijiРейтинг: 3481 Неутрално
Ейиии! Стилни! Браво!
bruno__danteРейтинг: 1109 Любопитно
не знам каде е
днефник не е пущил дописка неска
ти що го търсиш?