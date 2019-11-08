 
Ллебеди плуват в езеро край село Баришина, Беларус.

© Reuters

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Ллебеди плуват в езеро край село Баришина, Беларус.
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Защитна екипировка върху краката на конете на силите за сигурност е заснета по време на протест срещу правителството на Чили в Сантяго.
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Гълъб строи гнездо със събрани цветове от мак на австралийски мемориал, посветен на войната в Канбера, Австралия.
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Британският премиер Борис Джонсън помага на персонала за контрол на качеството във фабриката Tayto Castle по време на предизборна кампани в графство Арма, Северна Ирландия, Великобритания.
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Кадър от рибно пристанище в Мумбай, Индия.
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Крави пасат във ферма в Азул, Буенос Айрес, Аржентина.
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<a href="https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/11/08/3988904_pojari_izbiha_polovinata_koali_ot_rezervat_v_avstraliia/" target="_blank">Пожари са довели до смъртта на половината коали, живеещи в резерват в Нов Южен Уелс.</a> Сезонът на пожарите започна по-рано тази година и вече унищожи две трети от хабитата на животните в природния резерват около езерото Инес. Около 350 животни от живеещите там 500 или 600 са загинали, съобщиха от Австралийското общество за опазване на коалите.
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Сблъсъци възникнаха между протестиращите срещу президента на Боливия Ево Моралес и привържениците на правителството в Ла Пас, Боливия.
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Проливни дъждове наводниха Великобритания. Снимката е от Бентли, северно от Донкастър.
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Кадър от езерото Хинтербрюл в Мюнхен, Германия.
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Служители отдават почит на загиналите в Първата световна война в сградата на застрахователната компания "Лойдс" в Лондон, Великобритания. На 11 ноември се отбелязва краят на войната.
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Дим в небето в Порт Маккуори, Австралия.<br /><br />Десетки пожари са извън контрол в Източна Австралия, блокирайки пътищата за бягство за жителите и затваряйки главната магистрала, свързваща големите градове на тихоокеанския бряг на страната.<br />
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Коментари (4)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Fiji
    Fiji
    Рейтинг: 3867 Неутрално

    1, 3, 7, 10, 12

  2. 2 Профил на guadeloupe.11
    guadeloupe.11
    Рейтинг: 2314 Неутрално

    Снимки 1 и 10.

  3. 3 Профил на Един вампир броди из Европа
    Един вампир броди из Европа
    Рейтинг: 3500 Неутрално

    Патиците от №10

    Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
  4. 4 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 8985 Неутрално

    Снимки 1, 3 и 10.





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