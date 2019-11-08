© Reuters
Юлия Лазарова
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
1, 3, 7, 10, 12
Снимки 1 и 10.
Патиците от №10
Снимки 1, 3 и 10.
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