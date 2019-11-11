 
Участник в традиционен танцов фестивал в Непал.

© Reuters

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Участник в традиционен танцов фестивал в Непал.
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Кадър от Глен Инес, Австралия. В резултат на горските пожари в североизточната част на страната най-малко двама души са убити, а още седем са изчезнали. Регистрирани са над 80 горски пожари, като 43 от тях все още не могат да бъдат локализирани.
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Протестиращите носят чадъри на демонстрация в Хонконг, Китай.
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Демонстранти изграждат барикада на протест срещу президента на Боливия Ево Моралес в Ла Пас, Боливия.
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Мъглива сутрин в Делхи, Индия.
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Пожарникари участват в симулация на пожар в химически индустриален парк в Шаоксин, Китай.
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Изглед от въздуха към бившата диамантената мина в Кимбърли, Южна Африка.
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Есен в Камбре, Франция.
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Скулптура на гигантски син петел, наречена "Hahn/Cock'" на германската художничка Катарина Фрич, беше поставена пред Националната художествена галерия във Вашингтон.
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Вятърен парк във Франция.
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Новороден пингвин в зоопарка в Прага, Чехия.
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Членове на каталунската протестна група ''Демократично цунами'' блокират магистрала AP-7 в Ла Хонкера, северно от Испания.
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Коментари (5)
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  1. 1 Профил на guadeloupe.11
    guadeloupe.11
    Рейтинг: 2154 Неутрално

    Есенната снимка 8.

  2. 2 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 8326 Неутрално

    Снимки 8 и 11.

  3. 3 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8141 Неутрално

    Сн. 2, 8 и 11.

  4. 4 Профил на tsyrvulan
    tsyrvulan
    Рейтинг: 1496 Неутрално

    Постничко днес. Никоя снимка не ми хвана окото.

    БСП - Българофобски Сурогатни Путинисти!
  5. 5 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4044 Неутрално

    Снимки Номера 8 и 11 за днес!





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