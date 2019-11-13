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Георги Кожухаров
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Сн. 10.
100% боклуци, маладец Георгий.
Какъв Наръчник на протеста! Дамо ние спим, нали?? 😉 😴
Сн. 11. Деца с тъжни личица играят... Трябва да е някаква много тъжна игра...
Снимка 11
Сн. 11Много са сладки! Един ден като видят истинско Лего ще кажат /предполагам/ "А, да, ние на това играехме като малки".Поне така се надявам. :)
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РосиРейтинг: 8497 Неутрално
Сн. 10.
Един вампир броди из ЕвропаРейтинг: 3407 Неутрално
100% боклуци, маладец Георгий.Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
voodoo_childРейтинг: 1430 Весело
Какъв Наръчник на протеста!
Дамо ние спим, нали?? 😉 😴
FijiРейтинг: 3730 Неутрално
Сн. 11.
Деца с тъжни личица играят... Трябва да е някаква много тъжна игра...
PracticРейтинг: 898 Неутрално
Снимка 11
Radosveta KolevaРейтинг: 1822 Неутрално
Сн. 11
Много са сладки! Един ден като видят истинско Лего ще кажат /предполагам/ "А, да, ние на това играехме като малки".
Поне така се надявам. :)
Peni NikolРейтинг: 8640 Неутрално
Сн. 10.