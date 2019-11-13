 
Протестите срещу правителството в Чили продължават.

© Reuters

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Протестите срещу правителството в Чили продължават.
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Коментари (7)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8497 Неутрално

    Сн. 10.

  2. 2 Профил на Един вампир броди из Европа
    Един вампир броди из Европа
    Рейтинг: 3407 Неутрално

    100% боклуци, маладец Георгий.

    Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
  3. 3 Профил на voodoo_child
    voodoo_child
    Рейтинг: 1430 Весело

    Какъв Наръчник на протеста!
    Дамо ние спим, нали?? 😉 😴

  4. 4 Профил на Fiji
    Fiji
    Рейтинг: 3730 Неутрално

    Сн. 11.
    Деца с тъжни личица играят... Трябва да е някаква много тъжна игра...

  5. 5 Профил на Practic
    Practic
    Рейтинг: 898 Неутрално

    Снимка 11

  6. 6 Профил на Radosveta Koleva
    Radosveta Koleva
    Рейтинг: 1822 Неутрално

    Сн. 11

    Много са сладки! Един ден като видят истинско Лего ще кажат /предполагам/ "А, да, ние на това играехме като малки".

    Поне така се надявам. :)

  7. 7 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 8640 Неутрално

    Сн. 10.





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