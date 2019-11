1/25

Фотогалерия: Чудесата в колекциите на кралските семейства от Европа

Между 1550 и 1750 г. почти всяко кралско семейство в Европа притежава огромни колекции от ценни и забавни предмети. Музеят на изкуствата "Метрополитън" в Ню Йорк представя около 170 впечатляващи предмета от някои от най-престижните такива колекции в своята изложба "Да създаваш чудеса - наука и разкош в дворовете на Европа" (Making Marvels - Science and Splendor at the Courts of Europe), която се открива за публиката на 25 ноември и ще продължи до 1 март 2020 г.