© Reuters
Георги Кожухаров
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Сн. 3 и 10.
Сн.11
Снимка Номер 10 за днес!
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РосиРейтинг: 8348 Неутрално
Сн. 3 и 10.
pet_fireРейтинг: 4863 Неутрално
Сн.11
bat_plamenРейтинг: 4176 Неутрално
Снимка Номер 10 за днес!
bat_plamenРейтинг: 4176 Неутрално
Снимка Номер 10 за днес!