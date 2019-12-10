 
Скулптури на Дева Мария и Исус Христос са поставени в клетка като бежанци. Това е част от експозиция в църква в Калифорния.

© Reuters

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Скулптури на Дева Мария и Исус Христос са поставени в клетка като бежанци. Това е част от експозиция в църква в Калифорния.
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Антиправителствените протести в Чили продължават.
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Коментари (4)
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  1. 1 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8348 Неутрално

    Сн. 3 и 10.

  2. 2 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 4863 Неутрално

    Сн.11

  3. 3 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4176 Неутрално

    Снимка Номер 10 за днес!

  4. 4 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4176 Неутрално

    Снимка Номер 10 за днес!





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