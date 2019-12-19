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Велко Ангелов
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Сн. 1, 5, 7 и 9.
Снимки Номера5, 7 и 8 за днес!
Снимки 5, 7 и 9.
Снимки 1 и 9
Сн.1 и 5
Снимки № 1, 7 и 9.
Слабо и досадно. Основно протестъри и малко птици.
Снимка 1.
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РосиРейтинг: 8664 Неутрално
Сн. 1, 5, 7 и 9.
bat_plamenРейтинг: 4362 Неутрално
Снимки Номера5, 7 и 8 за днес!
Peni NikolРейтинг: 9036 Неутрално
Снимки 5, 7 и 9.
PracticРейтинг: 740 Неутрално
Снимки 1 и 9
pet_fireРейтинг: 5025 Неутрално
Сн.1 и 5
hammurabiРейтинг: 2320 Неутрално
Снимки № 1, 7 и 9.
Костадин ИвановРейтинг: 3505 Неутрално
Слабо и досадно. Основно протестъри и малко птици.Еретик
guadeloupe.11Рейтинг: 2345 Неутрално
Снимка 1.