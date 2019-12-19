 
Тревата по бреговете на Хъдсън в околностите на Ню Йорк е заледена от преминала буря и последвало застудяване.

© Reuters

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Тревата по бреговете на Хъдсън в околностите на Ню Йорк е заледена от преминала буря и последвало застудяване.
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В чилийския Валпарайсо протест срещу управлението премина в сблъсъци между гражданите и силите на реда.
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Британската кралица Елизабет, придружавана от престолонаследника принц Чарлз се насочва през Кралската галерия на парламента за откриването на тържественото първо заседание на двете камари. По-късно Елизабет Втора <a href="https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/12/18/4007115_s_poredna_rech_na_kralicata_dnes_v_london_zapochva/" target="_blank">изнесе реч пред депутатите</a>, в която представи програмата на новия кабинет след парламентарните избори преди седмица. Елизабет Втора подчерта, че излизането на Великобритания от ЕС на 31 януари трябва да е основният приоритет на правителството на премиера Борис Джонсън.<br />
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Коментари (8)
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  1. 1 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8664 Неутрално

    Сн. 1, 5, 7 и 9.

  2. 2 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4362 Неутрално

    Снимки Номера5, 7 и 8 за днес!

  3. 3 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9036 Неутрално

    Снимки 5, 7 и 9.

  4. 4 Профил на Practic
    Practic
    Рейтинг: 740 Неутрално

    Снимки 1 и 9

  5. 5 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 5025 Неутрално

    Сн.1 и 5

  6. 6 Профил на hammurabi
    hammurabi
    Рейтинг: 2320 Неутрално

    Снимки № 1, 7 и 9.

  7. 7 Профил на Костадин Иванов
    Костадин Иванов
    Рейтинг: 3505 Неутрално

    Слабо и досадно. Основно протестъри и малко птици.

    Еретик
  8. 8 Профил на guadeloupe.11
    guadeloupe.11
    Рейтинг: 2345 Неутрално

    Снимка 1.





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