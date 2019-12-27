 
Президентът на Турция Реджеп Ердоган показа днес прототип на първия електромобил, <a href="https://www.dnevnik.bg/skorost/avtomobilna_industriia/2019/05/28/3912443_purviiat_izcialo_turski_avtomobil_shte_e_na_tok/" target="_blank">разработен и произведен в Турция</a>. Става въпрос за кросоувър, направен по дизайн на прочутото дизайнерско ателие "Пининфарина", работило по куп модели на "Ферари", "Алфа Ромео" и "Мазерати".

© Reuters

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Президентът на Турция Реджеп Ердоган показа днес прототип на първия електромобил, <a href="https://www.dnevnik.bg/skorost/avtomobilna_industriia/2019/05/28/3912443_purviiat_izcialo_turski_avtomobil_shte_e_na_tok/" target="_blank">разработен и произведен в Турция</a>. Става въпрос за кросоувър, направен по дизайн на прочутото дизайнерско ателие "Пининфарина", работило по куп модели на "Ферари", "Алфа Ромео" и "Мазерати".
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Автомобилът, заедно с прототип на луксозен седан също на ток, беше разкрит в град Гебзе в провинция Коджаели. Плановете са бъдещите серийни модели да се правят в тази част на Турция от Gebze Information Technologies Valley (IT Valley). За момента проектът се оценява на почти 4 млрд. долара.
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Моделът на кросоувър за момента носи означението TOGG, което идва от Турска автомобилна джойнт венчър група. Тя беше създадена от петте най-големи производители на автомобили в страната - Anadolu Grubu, BMC, Kok Grubu, Turkcell и Zorlu Holding и Съюзът на турските търговско-промишлени палати.
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Очакванията са производството на серийните електромобили да започне през 2021 година, а на пазара в Турция да се появят в началото на 2022 година. Плановете са до 2030 година да бъде развита гама от пет модела.
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Преди да се избере сегмента, в който да е първият модел, беше проведено проучване след 2000 души в цялата страна.
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Автомобилът ще бъде "от горе до долу турски", като целта е от каросерията до гумите всичко да бъде на 100 процента местно производство. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган резервира за себе си първата сглобена кола.
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Турция има достатъчно опит и кадри за реализацията на подобен проект, тъй като в страната има десетки заводи за производство на автомобили на компании като "Тойота", "Хюндай", "Форд", "Пежо" и т.н. Страната привлече и новата производствена мощност на "Фолксваген груп", за която се бори и България.
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Коментари (6)
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  1. 1 Профил на von_seeckt
    von_seeckt
    Рейтинг: 870 Неутрално

    Браво на турчетата, не стоят като нас на едно място.

  2. 2 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5873 Неутрално

    Нещо за батерия и двигател знае ли се ?

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  3. 3 Профил на Нинов
    Нинов
    Рейтинг: 2743 Неутрално



    Всеки иска да бъде Илон Мъск.


  4. 4 Профил на Petar Ivanov
    Petar Ivanov
    Рейтинг: 605 Весело

    "първият изцяло турски електромобил" - задвижван от парен двигетел и теглен от няколко евнуси... : )))

    Freedom of speech
  5. 5 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4436 Любопитно

    Сега очаквам "султански декрет" раята да си купува само и единствено турски електромобили!!!!!

  6. 6 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4951 Весело

    До коментар [#3] от "Нинов":

    Илон Мъск = Реджеп Тайип Ердоган! 🤣😂





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