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Фотогалерия: Ердоган и първият изцяло турски електромобил

Президентът на Турция Реджеп Ердоган показа днес прототип на първия електромобил, разработен и произведен в Турция. Става въпрос за кросоувър, направен по дизайн на прочутото дизайнерско ателие "Пининфарина", работило по куп модели на "Ферари", "Алфа Ромео" и "Мазерати".