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Фотогалерия: Ердоган и първият изцяло турски електромобил
Президентът на Турция Реджеп Ердоган показа днес прототип на първия електромобил, разработен и произведен в Турция. Става въпрос за кросоувър, направен по дизайн на прочутото дизайнерско ателие "Пининфарина", работило по куп модели на "Ферари", "Алфа Ромео" и "Мазерати".
von_seecktРейтинг: 870 Неутрално
Браво на турчетата, не стоят като нас на едно място.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5873 Неутрално
Нещо за батерия и двигател знае ли се ?ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
НиновРейтинг: 2743 Неутрално
Всеки иска да бъде Илон Мъск.
Petar IvanovРейтинг: 605 Весело
"първият изцяло турски електромобил" - задвижван от парен двигетел и теглен от няколко евнуси... : )))Freedom of speech
bat_plamenРейтинг: 4436 Любопитно
Сега очаквам "султански декрет" раята да си купува само и единствено турски електромобили!!!!!
vassilunРейтинг: 4951 Весело
До коментар [#3] от "Нинов":
Илон Мъск = Реджеп Тайип Ердоган! 🤣😂