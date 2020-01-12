Фотогалерия: Световните снимки на деня 11-12 януари 2020 г.

 
Луната се вижда зад вятърна мелница близо до Брайтън, Великобритания.

© Reuters

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Луната се вижда зад вятърна мелница близо до Брайтън, Великобритания.
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Коментари (5)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 9152 Неутрално

    Сн. 1, 4 и 10.

  2. 2 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 7590 Неутрално

    Сн. 3: Свидетелство за още едно безобразие в държавата

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  3. 3 Профил на ikar_01
    ikar_01
    Рейтинг: 922 Неутрално

    Сн. 1, 4 и 5.

  4. 4 Профил на koko65bg
    koko65bg
    Рейтинг: 902 Весело

    Сн 1 - Красиво!
    Сн 2 - Това японското Богоявление ли е?
    Сн 3 - Тъжно!
    Сн 6 - Какво нещо е ,,Камаз"

  5. 5 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 5168 Неутрално

    Сн.6 и 10





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