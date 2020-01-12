Фотогалерия: Световните снимки на деня 11-12 януари 2020 г.

© Reuters
Велко Ангелов
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Сн. 1, 4 и 10.
Сн. 3: Свидетелство за още едно безобразие в държавата
Сн. 1, 4 и 5.
Сн 1 - Красиво!Сн 2 - Това японското Богоявление ли е?Сн 3 - Тъжно!Сн 6 - Какво нещо е ,,Камаз"
Сн.6 и 10
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РосиРейтинг: 9152 Неутрално
Сн. 1, 4 и 10.
neutРейтинг: 7590 Неутрално
Сн. 3: Свидетелство за още едно безобразие в държаватаIn the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
ikar_01Рейтинг: 922 Неутрално
Сн. 1, 4 и 5.
koko65bgРейтинг: 902 Весело
Сн 1 - Красиво!
Сн 2 - Това японското Богоявление ли е?
Сн 3 - Тъжно!
Сн 6 - Какво нещо е ,,Камаз"
pet_fireРейтинг: 5168 Неутрално
Сн.6 и 10