Фотогалерия: На връх Ловница

Пътеката за Ловница тръгва от ЦПШ, минава покрай хижа "Мальовица" и на Втора тераса се отделя наляво от пътеката за връх Мальовица. Над пътеката е надвиснала скала с впечатляваща форма.

© Костадин Иванов

Пътеката за Ловница тръгва от ЦПШ, минава покрай хижа "Мальовица" и на Втора тераса се отделя наляво от пътеката за връх Мальовица. Над пътеката е надвиснала скала с впечатляваща форма.



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Коментари (2)
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  1. 1 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 7001 Неутрално

    МНОГО ХУБАВИ СНИМКИ !

    karabastun1@abv.bg
  2. 2 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 7001 Разстроено

    МНОГО ХУБАВИ СНИМКИ - завиждам /абсолютно благородно / преди две години /юли месец /,се мъчих да се кача - но не успях .. явно сън одъртял....... :(

    karabastun1@abv.bg




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