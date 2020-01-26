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Снимка на деня: Митове, приказки и легенди
В зоопарка в град Хале, централна Германия беше открит фестивалът "Вълшебни светлинни светове", под темата е "Митове, приказки и легенди" .
Китайски художник с фенери създаде над 300 различни светлинни скулптури в зоологическата градина.
Фестивалът може да бъде видян до 15 март 2020 г.
Един вампир броди из ЕвропаРейтинг: 1970 Неутрално
Ние сме европейци и знаем в коя част на Германия е Хале, родно място на Хендел и един от най-старите университети в Германия.Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)