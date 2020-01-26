 
В зоопарка в град Хале, централна Германия беше открит фестивалът "Вълшебни светлинни светове", под темата е "Митове, приказки и легенди" .<br /><br />Китайски художник с фенери създаде над 300 различни светлинни скулптури в зоологическата градина.<br /><br />Фестивалът може да бъде видян до 15 март 2020 г.

© Associated Press

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В зоопарка в град Хале, централна Германия беше открит фестивалът "Вълшебни светлинни светове", под темата е "Митове, приказки и легенди" .<br /><br />Китайски художник с фенери създаде над 300 различни светлинни скулптури в зоологическата градина.<br /><br />Фестивалът може да бъде видян до 15 март 2020 г.
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, 1984

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Коментари (1)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Един вампир броди из Европа
    Един вампир броди из Европа
    Рейтинг: 1970 Неутрално

    Ние сме европейци и знаем в коя част на Германия е Хале, родно място на Хендел и един от най-старите университети в Германия.

    Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)




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