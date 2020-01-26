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Снимка на деня: Митове, приказки и легенди

В зоопарка в град Хале, централна Германия беше открит фестивалът "Вълшебни светлинни светове", под темата е "Митове, приказки и легенди" .

Китайски художник с фенери създаде над 300 различни светлинни скулптури в зоологическата градина.

Фестивалът може да бъде видян до 15 март 2020 г.