Фотогалерия: Церемонията на 62-ите награди "Грами"

62-ите награди "Грами" бяха раздадени снощи в "Стейпълс център" в Лос Анджелис. За втора поредна година водещ на церемонията беше Алиша Кийс, а големият победител беше Били Айлиш, която си тръгна с 5 награди, включително "голямата четворка" - за най-добър нов изпълнител, за най-добър албум с дебютния си "When We All Fall Asleep, Where Do We Go", и за най-добра песен - "Bad Guy", и за запис на годината.

На снимката: Били Портър.