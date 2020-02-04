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Георги Кожухаров
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Сн. 4 Капибарата е просто малко по-едра мишка - стига до 50 см. височина. :)
Сн. 4 и 8.
Сн. 2 и 10
Сн. 2 и 7.До коментар [#1] от "ikar_01":Капибарата, както и мишката, е от семейство гризачи но това не означава че мишката е дребна капибара или обратното.
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ikar_01Рейтинг: 884 Неутрално
Сн. 4 Капибарата е просто малко по-едра мишка - стига до 50 см. височина. :)
Peni NikolРейтинг: 9098 Неутрално
Сн. 4 и 8.
neutРейтинг: 7196 Неутрално
Сн. 2 и 10In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
tsyrvulanРейтинг: 2023 Неутрално
Сн. 2 и 7.БСП - Българофобски Сурогатни Путинисти! Гербояд - производната на успоредно осцилиращи мутирали до неузнаваемост хиперкубове!
До коментар [#1] от "ikar_01":
Капибарата, както и мишката, е от семейство гризачи но това не означава че мишката е дребна капибара или обратното.