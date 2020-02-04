 
Мигрант от Африка на автобусна спирка в Тел Авив, Израел.

© Reuters

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Мигрант от Африка на автобусна спирка в Тел Авив, Израел.
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Коментари (4)
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  1. 1 Профил на ikar_01
    ikar_01
    Рейтинг: 884 Неутрално

    Сн. 4 Капибарата е просто малко по-едра мишка - стига до 50 см. височина. :)

  2. 2 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9098 Неутрално

    Сн. 4 и 8.

  3. 3 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 7196 Неутрално

    Сн. 2 и 10

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  4. 4 Профил на tsyrvulan
    tsyrvulan
    Рейтинг: 2023 Неутрално

    Сн. 2 и 7.


    До коментар [#1] от "ikar_01":

    Капибарата, както и мишката, е от семейство гризачи но това не означава че мишката е дребна капибара или обратното.

    БСП - Българофобски Сурогатни Путинисти! Гербояд - производната на успоредно осцилиращи мутирали до неузнаваемост хиперкубове!




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