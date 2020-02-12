Фотогалерия: Световните снимки на деня - 12 февруари 2020 г.

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Киноложкото състезание Westminster Kennel Club Dog Show е известно като един от най-елитните конкурси за кучета в света.
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Вътрешно разселени сирийци напускат град Алепо, за да отидат в град Хазано, Сирия.
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Снежен пейзаж от Мосул, Ирак.
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Възрастни хора изкачват стълби в парк в Минск, Беларус.
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Снеговалеж в Минск, Беларус.
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Членове на кюрдските специални части по време на демонстрация във военен лагер близо до Ербил, Ирак.
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Коментари (10)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8582 Неутрално

    Сн. 1 и 11.

  2. 2 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9386 Неутрално

    Сн. 1.

  3. 3 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 3966 Неутрално

    Снимки Номера 1 и 11 за днес!

  4. 4 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 4829 Неутрално

    Сн.1

  5. 5 Профил на putinxujlo
    putinxujlo
    Рейтинг: 3026 Неутрално

    # 1

  6. 6 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 7345 Неутрално

    Сн. 1

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  7. 7 Профил на guadeloupe.11
    guadeloupe.11
    Рейтинг: 2257 Неутрално

    Снимка 11.

  8. 8 Профил на ikar_01
    ikar_01
    Рейтинг: 910 Неутрално

    Сн. 1, 11 и 12.

  9. 9 Профил на ikar_01
    ikar_01
    Рейтинг: 910 Неутрално

    Сн. 1, 11 и 12.

  10. 10 Профил на ikar_01
    ikar_01
    Рейтинг: 910 Неутрално

    Сн. 1, 11 и 12.





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