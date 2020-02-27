 
Бебе - маймуна от вида черно-бял колобус, се роди в зоопарка в Прага, Чехия.

© Reuters

увеличи
Бебе - маймуна от вида черно-бял колобус, се роди в зоопарка в Прага, Чехия.
виж повече
Модели представят костюми от есенно-зимната колекция на дизайнера Дрис Ван Нотен на Седмицата на модата в Париж, Франция.
виж повече
Мъж прави снимки на снeгa, паднал изненадващо в Табук, Саудитска Арабия.
виж повече
Магазин за медицинско оборудване в Лондон рекламира продажбата на защитни маски.
виж повече
Жители на остров Лесбос влязоха в сблъсък с полицията на протест срещу строителството на нов център за мигранти.
виж повече
Борци се състезават в мач по време на националното първенство в Джуба, Южен Судан.
виж повече
Холивудската звезда Джони Деп изненадващо се появи в английския Висш съд за делото си за клевета срещу в. "Сън". Актьорът съди вестника за статия от 2018 г., която го обвинява в насилие над бившата му съпруга Амбър Хърд. 55-годишният актьор бе в съда в Лондон за предварително слушане по делото.<br /><br />
виж повече
Велосипедисти карат през вулканичния пейзаж на националния парк Тиманфая, Лансароте, Канарските острови, Испания.
виж повече
Прожекция на картини от дигиталната изложба, озаглавена "Моне, Реноар, Шагал: Пътешествия из Средиземноморието" в Atelier des Lumieres в Париж, Франция.
виж повече
Най-дългата река във Великобритания Северн излезе от бреговете си край Айрънбридж и наводни имоти.
виж повече
JF-17 Thunder на военно-въздушните сили на Пакистан участват във въздушно шоу в Карачи.
виж повече
Активисти за мир се събраха в Джелалабад, Афганистан, за да отпразнуват намаляването на насилието.
виж повече
, 412

Ключови думи към статията:

Изпращане на галерия

Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.

Последни галерии

Снимка на деня: Площад "Борис Немцов" пред руското посолство

Снимка на деня: Площад "Борис Немцов" пред руското посолство

виж повече
Снимка на деня: 150 години от създаването на Българската екзархия

Снимка на деня: 150 години от създаването на Българската екзархия

виж повече
Графика на деня: Кои мустаци и бради пречат на маските

Графика на деня: Кои мустаци и бради пречат на маските

виж повече

Топ галерии

Фотогалерия: Хората, които рискуват здравето си в италианската "червена зона"

Фотогалерия: Хората, които рискуват здравето си в италианската "червена зона"

виж повече
Графика на деня: Кои мустаци и бради пречат на маските

Графика на деня: Кои мустаци и бради пречат на маските

виж повече
Фотогалерия: Деветашка пещера

Фотогалерия: Деветашка пещера

виж повече
Коментари (6)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на ikar_01
    ikar_01
    Рейтинг: 928 Неутрално

    Сн. 1, 19 и 12.

  2. 2 Профил на gmbh
    gmbh
    Рейтинг: 1997 Неутрално

    Сн. /9/
    Моне, Реноар, Шагал. Кой от тях?
    Не е много труден въпрос.

  3. 3 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4144 Неутрално

    Снимка Номер 1

  4. 4 Профил на putinxujlo
    putinxujlo
    Рейтинг: 3417 Весело

    Сн. # 4 👍Скелет на човек рекламира продажбата на защитни маски:))))

  5. 5 Профил на guadeloupe.11
    guadeloupe.11
    Рейтинг: 2254 Неутрално

    "Хванете ми колобус", снимка 1.

  6. 6 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9721 Неутрално

    Снимки 1 и 9.





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.