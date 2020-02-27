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Велко Ангелов
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Сн. 1, 19 и 12.
Сн. /9/Моне, Реноар, Шагал. Кой от тях?Не е много труден въпрос.
Снимка Номер 1
Сн. # 4 👍Скелет на човек рекламира продажбата на защитни маски:))))
"Хванете ми колобус", снимка 1.
Снимки 1 и 9.
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ikar_01Рейтинг: 928 Неутрално
Сн. 1, 19 и 12.
gmbhРейтинг: 1997 Неутрално
Сн. /9/
Моне, Реноар, Шагал. Кой от тях?
Не е много труден въпрос.
bat_plamenРейтинг: 4144 Неутрално
Снимка Номер 1
putinxujloРейтинг: 3417 Весело
Сн. # 4 👍Скелет на човек рекламира продажбата на защитни маски:))))
guadeloupe.11Рейтинг: 2254 Неутрално
"Хванете ми колобус", снимка 1.
Peni NikolРейтинг: 9721 Неутрално
Снимки 1 и 9.