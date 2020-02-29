Фотогалерия: Обувките на Кристиан Лубутен

 
Изложба показва селекция от дизайни от творчеството на Лубутен, които, по негови думи, включват над 15 хил. обувки и ботуши. Сред тях има и чифтове от личната колекция на Кристиан Лубутен, някои от които никога не са виждани.<br /><br />Част от обувките, които ще направят своя дебют пред публика, са резултат от сътрудничеството на дизайнера с много от неговите колеги.<br /><br />Изложбата се провежда от 25 февруари до 28 юли 2020 в двореца "Порт-Доре" в Париж.

© Reuters

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Изложба показва селекция от дизайни от творчеството на Лубутен, които, по негови думи, включват над 15 хил. обувки и ботуши. Сред тях има и чифтове от личната колекция на Кристиан Лубутен, някои от които никога не са виждани.<br /><br />Част от обувките, които ще направят своя дебют пред публика, са резултат от сътрудничеството на дизайнера с много от неговите колеги.<br /><br />Изложбата се провежда от 25 февруари до 28 юли 2020 в двореца "Порт-Доре" в Париж.
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Множество звезди избират дизайнерските обувки, сред които са режисьорът Дейвид Линч, хореографът Бланка Ли и художниците Имран Къреши и Лиса Рейхана. Тези връзки се оказват много важни за развитието на Лубутен като той и до ден-днешен продължава да произвежда хиляди обувки всяка година.
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В началото на творческия си път Лубутен насища моделите си с богати мотиви и цветове, вдъхновени от любовта му към изкуството и различните култури. Отворена към света, щедра и пищна, креативността на дизайнера се храни от страстта му към пътуване и различни примери от поп културата, театъра, танцовото изкуство, литературата и киното.
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Коментари (2)
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  1. 1 Профил на димитър димитров
    димитър димитров
    Рейтинг: 373 Весело

    “ЛУбутен”- тоз много лУбут е ял:))

  2. 2 Профил на papunqk
    papunqk
    Рейтинг: 566 Неутрално

    Някои изделия трудно бих определил като обувки.





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