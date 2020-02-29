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Фотогалерия: Обувките на Кристиан Лубутен
Изложба показва селекция от дизайни от творчеството на Лубутен, които, по негови думи, включват над 15 хил. обувки и ботуши. Сред тях има и чифтове от личната колекция на Кристиан Лубутен, някои от които никога не са виждани.
Част от обувките, които ще направят своя дебют пред публика, са резултат от сътрудничеството на дизайнера с много от неговите колеги.
Изложбата се провежда от 25 февруари до 28 юли 2020 в двореца "Порт-Доре" в Париж.
димитър димитровРейтинг: 373 Весело
“ЛУбутен”- тоз много лУбут е ял:))
papunqkРейтинг: 566 Неутрално
Някои изделия трудно бих определил като обувки.