Коронавирусът се забавя в Китай, но не и по света - къде има заболели (карта) 08:53, 06 мар 20 / Свят 122
ПетяРейтинг: 2732 Неутрално
Снимка 12.
pet_fireРейтинг: 5062 Неутрално
Сн.1 и 10
Peni NikolРейтинг: 9959 Неутрално
Сн. 1.
DDRРейтинг: 3191 Неутрално
Сн. 11 постигнали са половото равенство.😉Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
РосиРейтинг: 8883 Неутрално
Сн.1 и 12.