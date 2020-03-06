 
Общ изглед на площада "Свети Петър", след като Ватикана съобщи за първия си случай на коронавирус.

© Reuters

увеличи
Общ изглед на площада "Свети Петър", след като Ватикана съобщи за първия си случай на коронавирус.
виж повече
Кучета, снимани на втория ден от изложението Crufts Dog в Бирмингам, Великобритания.
виж повече
Британският принц Хари и съпругата му Меган, херцогиня на Съсекс, пристигат на наградите на фонда Endeavour в Лондон, Великобритания.
виж повече
Мъж е заобиколен от служители на полицията на протест срещу чилийското правителство и обществената образователна система в началото на учебната година в Сантяго, Чили.
виж повече
Южнокорейски военни превозни средства пръскат с дезинфектанти на международното летище на фона на нарастването на потвърдените случаи на коронавирус в Тери, Южна Корея.
виж повече
Гръцки служители на полицията вървят сред облаци сълзотворен газ близо до граничния пункт на Турция Пазаркуле, в Кастанис, Гърция.
виж повече
Протестиращи носят маски, изобразяващи канцлера Ангела Меркел и заместник-канцлера Олаф Шолц, на протест срещу закона за постепенен отказ от въглищната индустрия до 2038 г. в Берлин, Германия.
виж повече
Мигрант, покрит с одеяло, край село Скала Сикамиас, на остров Лесбос, Гърция.
виж повече
Мигранти търсят помощ след неуспешен опит за достигане до гръцкия остров Лесбос, докато лодка на турската брегова охрана ги прихваща край бреговете на Чанаккале, Турция.
виж повече
Чайки летят над риболовна лодка край бреговете на Балъкесир, Турция.
виж повече
Жена златотърсач се катери по скали, които са изхвърлени от мина, в търсене на злато в град Ла Ринконада, Андите, Перу.
виж повече
Момиче, носещо маска за лице, се наслаждава цъфналите вишни в префектура Сайтама, Япония.
виж повече
, 756

Ключови думи към статията:

Изпращане на галерия

Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.

Последни галерии

Снимка на деня: Семейство затъна в тоалетна хартия

Снимка на деня: Семейство затъна в тоалетна хартия

виж повече
Снимка на деня: Протест на ръба

Снимка на деня: Протест на ръба

виж повече
Снимка на деня: Уейн Рууни отново срещу "Манчестър юнайтед"

Снимка на деня: Уейн Рууни отново срещу "Манчестър юнайтед"

виж повече

Топ галерии

Снимка на деня: Протест на ръба

Снимка на деня: Протест на ръба

виж повече
Снимка на деня: Семейство затъна в тоалетна хартия

Снимка на деня: Семейство затъна в тоалетна хартия

виж повече
Прически на дърветата

Прически на дърветата

виж повече
Коментари (5)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Петя
    Петя
    Рейтинг: 2732 Неутрално

    Снимка 12.

  2. 2 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 5062 Неутрално

    Сн.1 и 10

  3. 3 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9959 Неутрално

    Сн. 1.

  4. 4 Профил на DDR
    DDR
    Рейтинг: 3191 Неутрално

    Сн. 11 постигнали са половото равенство.😉

    Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
  5. 5 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8883 Неутрално

    Сн.1 и 12.





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.