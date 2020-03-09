 
Демонстранти се пазят от струя вода от водно оръдие по време на протест срещу правителството на Чили в Сантяго, Чили.

© Reuters

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Демонстранти се пазят от струя вода от водно оръдие по време на протест срещу правителството на Чили в Сантяго, Чили.
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Коментари (11)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8230 Неутрално

    Сн. 10.

  2. 2 Профил на DDR
    DDR
    Рейтинг: 2992 Весело

    МДЖ —един измислен ”празник”

    Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
  3. 3 Профил на daskal1
    daskal1
    Рейтинг: 3779 Неутрално

    Не особено сполучлив момент е хванат от фотографа за "коне в галоп" на сн. 7. Само по опашките е ясно че са в бяг.
    Сн. 11 е красива.

  4. 4 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9232 Неутрално

    Сн. 10 и 7.

  5. 5 Профил на Bramasole
    Bramasole
    Рейтинг: 3494 Неутрално

    Моят избор - сн. 10 и 11.

    Към сн. 4 - Надявам се Мойше да не е забравил обещанието си за галерия по повод празника Пурим. :)

    "Човек не се дави, като падне във водата, а като остане там” - Едуин Луис Коул
  6. 6 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 3792 Неутрално

    Снимка Номер 10 за днес!

  7. 7 Профил на guadeloupe.11
    guadeloupe.11
    Рейтинг: 2068 Неутрално

    Снимки 10 и 7.

  8. 8 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 4679 Неутрално

    Сн.10

  9. 9 Профил на Darulio
    Darulio
    Рейтинг: 2156 Неутрално

    10 и 12 🏊🏿‍♂️🏊🏿‍♂️

    Да бехме малко подпийнали, да им ебеме майката.
  10. 10 Профил на franklin
    franklin
    Рейтинг: 1431 Неутрално

    Снимки 12,11, 10 .

    "На света има само едно нещо по-лошо от насилието - това е капитулацията пред него." Амос Оз
  11. 11 Профил на eti mehter
    eti mehter
    Рейтинг: 3635 Неутрално

    11 "разбира се

    Bukalemun




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