Коронавирусът в България: Бързи тестове ще отсяват рисковите пациенти (хронология) 10:09, 09 мар 20 / България 108
РосиРейтинг: 8230 Неутрално
Сн. 10.
DDRРейтинг: 2992 Весело
МДЖ —един измислен ”празник”Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
daskal1Рейтинг: 3779 Неутрално
Не особено сполучлив момент е хванат от фотографа за "коне в галоп" на сн. 7. Само по опашките е ясно че са в бяг.
Сн. 11 е красива.
Peni NikolРейтинг: 9232 Неутрално
Сн. 10 и 7.
BramasoleРейтинг: 3494 Неутрално
Моят избор - сн. 10 и 11."Човек не се дави, като падне във водата, а като остане там” - Едуин Луис Коул
Към сн. 4 - Надявам се Мойше да не е забравил обещанието си за галерия по повод празника Пурим. :)
bat_plamenРейтинг: 3792 Неутрално
Снимка Номер 10 за днес!
guadeloupe.11Рейтинг: 2068 Неутрално
Снимки 10 и 7.
pet_fireРейтинг: 4679 Неутрално
Сн.10
DarulioРейтинг: 2156 Неутрално
10 и 12 🏊🏿♂️🏊🏿♂️Да бехме малко подпийнали, да им ебеме майката.
franklinРейтинг: 1431 Неутрално
Снимки 12,11, 10 ."На света има само едно нещо по-лошо от насилието - това е капитулацията пред него." Амос Оз
eti mehterРейтинг: 3635 Неутрално
11 "разбира сеBukalemun