Коронавирусът се забавя в Китай, но не и по света - къде има заболели (карта) 02:12, 10 мар 20 / Свят 137
BiGman1Рейтинг: 1888 Неутрално
Ко да кажа...негативна фотогалерия...
BiGman1Рейтинг: 1888 Неутрално
Ко да кажа...негативна фотогалерия...
NoiseРейтинг: 2313 Неутрално
Нито една.Почвам да разбирам ТаксировSutor, Ne Supra Crepidam!
Peni NikolРейтинг: 9344 Неутрално
Тъжна галерия, тъжен Пукет, тъжен самолет от Сингапур до Банкок, детето на остров Лесбос все едно е на някакъв изоставен битак.
bat_plamenРейтинг: 3864 Неутрално
Слаба фото-галерия и нищо не ми хвана окото!
Цъкльо ВЪРНЕТЕ СТАРИЯ ДИЗАЙН.Рейтинг: 776 Неутрално
Сн 4.АМАН ОТ НЕКАДЪРНИ ОБНОВЛЕНИЯ
stalkerРейтинг: 554 Неутрално
Тежки снимки.Common sense !
Лоши времена.