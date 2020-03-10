 
Частен охранител измерва температурата на мъж преди да влезе в бизнес сграда в Ню Делхи, Индия.

© Reuters

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Частен охранител измерва температурата на мъж преди да влезе в бизнес сграда в Ню Делхи, Индия.
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Край бежански лагер на остров Лесбос, Гърция.
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Георги Кожухаров

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Коментари (7)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на BiGman1
    BiGman1
    Рейтинг: 1888 Неутрално

    Ко да кажа...негативна фотогалерия...

  2. 2 Профил на BiGman1
    BiGman1
    Рейтинг: 1888 Неутрално

    Ко да кажа...негативна фотогалерия...

  3. 3 Профил на Noise
    Noise
    Рейтинг: 2313 Неутрално

    Нито една.Почвам да разбирам Таксиров

    Sutor, Ne Supra Crepidam!
  4. 4 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9344 Неутрално

    Тъжна галерия, тъжен Пукет, тъжен самолет от Сингапур до Банкок, детето на остров Лесбос все едно е на някакъв изоставен битак.

  5. 5 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 3864 Неутрално

    Слаба фото-галерия и нищо не ми хвана окото!

  6. 6 Профил на Цъкльо ВЪРНЕТЕ СТАРИЯ ДИЗАЙН.
    Цъкльо ВЪРНЕТЕ СТАРИЯ ДИЗАЙН.
    Рейтинг: 776 Неутрално

    Сн 4.

    АМАН ОТ НЕКАДЪРНИ ОБНОВЛЕНИЯ
  7. 7 Профил на stalker
    stalker
    Рейтинг: 554 Неутрално

    Тежки снимки.
    Лоши времена.

    Common sense !




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