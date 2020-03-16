© Reuters
Юлия Лазарова
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Сн. 3 и 10.
Снимка 1.
Сн. 10.
Сн 5..И в Рассия не са толкоз зле.. Положението е сравнимо с Венецуела..
Сн.1
Сн. 1, 2 и 10. Защо ми се струва, че Св. Патрик държи чашка в ръката?
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РосиРейтинг: 8128 Неутрално
Сн. 3 и 10.
guadeloupe.11Рейтинг: 2046 Неутрално
Снимка 1.
Peni NikolРейтинг: 9189 Неутрално
Сн. 10.
NoiseРейтинг: 2429 Весело
Сн 5..И в Рассия не са толкоз зле.. Положението е сравнимо с Венецуела..Sutor, Ne Supra Crepidam!
pet_fireРейтинг: 4647 Неутрално
Сн.1
ikar_01Рейтинг: 887 Неутрално
Сн. 1, 2 и 10. Защо ми се струва, че Св. Патрик държи чашка в ръката?