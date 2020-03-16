 
Човек минава през Карловия мост в Прага, Чехия.

© Reuters

увеличи
Човек минава през Карловия мост в Прага, Чехия.
виж повече
Мъж, облечен като Свети Патрик, пред затворен бар, който е спрял работа с цел ограничаване на разпространението на коронавирус в Дъблин, Ирландия.
виж повече
Плажове в столицата ба Перу Лима бяха затворени.
виж повече
Войници стоят на стража в Туфино от страната на Еквадор на граничен пункт с Колумбия.<br /><br />Еквадор обяви затварянето на границите си от неделя за всички чуждестранни пътници поради разпространението на коронавирус (COVID-19).
виж повече
Универсален магазин във Вашингтон.
виж повече
Гигантски часовник за Олимпийските игри в Токио 2020, Япония.
виж повече
Хиляди музикални фенове присъстват на музикалния фестивал "Vive Latino" в Мексико Сити.
виж повече
Хора в центъра на Малага аплодират от своя балкон в знак на благодарност към здравните работници в Испания.
виж повече
Популярните секс клубове в Амстердам затварят врати заради коронавируса.
виж повече
Триция, създател на "Сини ленти за надежда", окачва синя панделка и цветя за жителите, персонала и хората, потенциално заразени с коронавирус в градините в общността на възрастните хора в залива Juanita Bay в Киркланд, Вашингтон.
виж повече
Пожарникари гасят огън след експлозия на тръбопровода в Абуле-Адо в Лагос, Нигерия.
виж повече
Жена носи защитна маска в близост до стенопис в сицилианския град Месина, след като Сицилия поиска транспортът до острова да бъде блокиран от континентална Италия като част от мерките за овладяване на коронавирусната зараза.
виж повече
, 914

Юлия Лазарова

Ключови думи към статията:

Изпращане на галерия

Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.

Последни галерии

Снимка на деня: В покрайнините на Минск

Снимка на деня: В покрайнините на Минск

виж повече
Фотогалерия: Забележителности без посетители

Фотогалерия: Забележителности без посетители

виж повече
Снимка на деня: Нетипичният протест на футболистите на "Гремио"

Снимка на деня: Нетипичният протест на футболистите на "Гремио"

виж повече

Топ галерии

Фотогалерия: Забележителности без посетители

Фотогалерия: Забележителности без посетители

виж повече
Фотогалерия: "Храна" от Виена за душата на пътешественика

Фотогалерия: "Храна" от Виена за душата на пътешественика

виж повече
Covid-19 в Канада

Covid-19 в Канада

виж повече
Коментари (6)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8128 Неутрално

    Сн. 3 и 10.

  2. 2 Профил на guadeloupe.11
    guadeloupe.11
    Рейтинг: 2046 Неутрално

    Снимка 1.

  3. 3 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9189 Неутрално

    Сн. 10.

  4. 4 Профил на Noise
    Noise
    Рейтинг: 2429 Весело

    Сн 5..И в Рассия не са толкоз зле.. Положението е сравнимо с Венецуела..

    Sutor, Ne Supra Crepidam!
  5. 5 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 4647 Неутрално

    Сн.1

  6. 6 Профил на ikar_01
    ikar_01
    Рейтинг: 887 Неутрално

    Сн. 1, 2 и 10. Защо ми се струва, че Св. Патрик държи чашка в ръката?





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.