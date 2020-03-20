 
Жители на Сиатъл се наслаждават на първия ден на пролетта.

© Reuters

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Жители на Сиатъл се наслаждават на първия ден на пролетта.
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Човек минава покрай графити на стена, показващ измисления герой Ам-гъл и балон с надпис "Съкровище мое", в Берлин, Германия.
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Кати, която живее в околностите на Дармщат, учи у дома заедно с котката си. Заради епидемията на коронавируса (COVID-19) германските деца учат дистанционно.
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Мъж и лебед плуват заедно в езерото Серпентина в Хайд Парк в Лондон, Великобритания .
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Младоженците Диего Фернандес, на 46 и Дени Салгадо, на 30 години, позират за снимки на сватбена церемония в Неапол само със свидетели и без гости. Публичните събирания са забранени в Италия, която е най-силно засегнатата от коронавируса европейска страна.
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Петъчната молитва в джамия Байтул Мокаррам в Дака, Бангладеш.
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Балерина танцува с противогаз на Таймс Скуеър в Манхатън, Ню Йорк, САЩ.
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Слънчев ден на плажа в Сидни. Опасенията на австралийците от разпространение на коронавируса нарастват, но не всички се отказват от летните удоволствия.
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Двойка седи на пейка в Бруклин Ню Йорк, САЩ.
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Членовете на австрийския екип на самаряните товарят камион със защитна екипировка за защита от коронавирусната (COVID-19) във Виена, Австрия.
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Иън и Чарлз Брукинг се наслаждават на питие в пъб на "Флит стрийт" в Лондон. Британският премиер Борис Джонсън нареди кафенетата, пъбовете и ресторантите във Великобритания да затворят тази вечер и да останат затворени за неопределено време като част от мерките за забавяне на разпространението на коронавируса
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Служители на целулозно-хартиена фабрика край Санкт Петербург товарят камион с тоалетна хартия.
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Велко Ангелов

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Коментари (8)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8830 Неутрално

    Сн. 3, 4 и 9.

  2. 2 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4175 Неутрално

    Снимка Номер 4 за днес!

  3. 3 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9907 Неутрално

    Снимки 3, 4 и 5.

  4. 4 Профил на Noise
    Noise
    Рейтинг: 2548 Неутрално

    2 и 3 днес.След мъката от последните дни, малко по-добра галерия

    Sutor, Ne Supra Crepidam!
  5. 5 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 7272 Неутрално

    Сн. 4 и 5

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  6. 6 Профил на Петя
    Петя
    Рейтинг: 2750 Неутрално

    Снимка 8.

  7. 7 Профил на ikar_01
    ikar_01
    Рейтинг: 962 Неутрално

    Сн. 2, 3 и 4.

  8. 8 Профил на iqu59643441
    iqu59643441
    Рейтинг: Неутрално

    4/12

    "Гладен циганин опитва да улови лебед в езерото Серпентина в Хайд Парк в Лондон, Великобритания."





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