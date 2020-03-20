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Велко Ангелов
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Сн. 3, 4 и 9.
Снимка Номер 4 за днес!
Снимки 3, 4 и 5.
2 и 3 днес.След мъката от последните дни, малко по-добра галерия
Сн. 4 и 5
Снимка 8.
Сн. 2, 3 и 4.
4/12"Гладен циганин опитва да улови лебед в езерото Серпентина в Хайд Парк в Лондон, Великобритания."
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РосиРейтинг: 8830 Неутрално
Сн. 3, 4 и 9.
bat_plamenРейтинг: 4175 Неутрално
Снимка Номер 4 за днес!
Peni NikolРейтинг: 9907 Неутрално
Снимки 3, 4 и 5.
NoiseРейтинг: 2548 Неутрално
2 и 3 днес.След мъката от последните дни, малко по-добра галерияSutor, Ne Supra Crepidam!
neutРейтинг: 7272 Неутрално
Сн. 4 и 5In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
ПетяРейтинг: 2750 Неутрално
Снимка 8.
ikar_01Рейтинг: 962 Неутрално
Сн. 2, 3 и 4.
iqu59643441Рейтинг: Неутрално
4/12
"Гладен циганин опитва да улови лебед в езерото Серпентина в Хайд Парк в Лондон, Великобритания."