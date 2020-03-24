 
Жители на Беларус се наслаждават на залеза в покрайнините на столицата Минск.

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Жители на Беларус се наслаждават на залеза в покрайнините на столицата Минск.
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И в Буенос Айрес улиците са пусти.
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Училищни автобуси, паркирани в автобусен завод в град Тълса, Оклахома. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че една тежка рецесия може да вземе повече жертви от новия коронавирус в Съединените щати и изрази надежда за бързо възобновяване на икономическата активност. "Може да изгубим известен брой хора заради грипа. Но има опасност да изгубим повече хора, потапяйки страната в тежка рецесия или в депресия", изтъкна президентът пред телевизия Фокс нюз.
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Боливийски проститутки дават интервю за "Ройтерс" в покрайнините на столицата Ла Пас в коментар на предстоящата задължителна двуседмична карантина в рамките на борбата с разпространението на коронавируса.
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Арена "Джордж М. Съливан'' в Анкоридж, Аляска, САЩ беше превърната в полева болница от Центъра за контрол на заболяванията.
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Членове на евангелската църква "Псалм 100", облечени като ангели, направиха демонстрация на международния граничен мост Пасо дел Норте, Сиудад Хуарес, Мексико.
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Полицейски служители пускат дрон, за да напомнят на гражданите да стоят у дома в Куала Лумпур, Малайзия.
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Пустинно е и на ъгъла на 42-ра улица и Таймс Скуеър в Манхатън, Ню Йорк. В най-големия американски мегаполис, икономическа столица на страната, с 8.6 милиона жители, <a href="https://www.dnevnik.bg/sviat/2020/03/24/4045467_nju_iork_epicenturut_na_zarazata_poiska_karantina_na/?ref=home_NaiNovoto" target="_blank">вчера сутринта имаше над 12 000 случая</a>, близо една трета от всичките в САЩ, и почти 100 смъртни случая. В САЩ са починали общо 560 души. "Мерките за самоизолация, приети от Ню Йорк и Калифорния, трябва да са навсякъде" в САЩ, настоя кметът <a href="https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/09/26/3968102_za_nju_iork_moreto_e_vse_po-goliama_zaplaha/" target="_blank">Бил де Блазио</a>.
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Пристанището в Сиатъл, Вашингтон.
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Гребец използва последната възможност да поплава с каяка си преди градските плажове да бъдат затворени в Кейптаун, Южна Африка.
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Aпартаменти в Сиатъл, Вашингтон, след като губернаторът Джей Ингли издаде заповед за "престой у дома" в опит да се забави разпространението на епидемията от коронавирус (COVID-19).
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Пума , избягала от зоопарка в Сантяго, Чили, се разхожда необезпокоявана по улиците. По-късно животното беше заловено и върнато в клетката си.
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Юлия Лазарова

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Коментари (2)
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  1. 1 Профил на Тsonkooo
    Тsonkooo
    Рейтинг: 2085 Неутрално

    Тъжно, пусто почти навсякъде.

  2. 2 Профил на Един вампир броди из Европа
    Един вампир броди из Европа
    Рейтинг: 2681 Неутрално

    Винаги можем да разчитаме на Юлето да противопостави белоруския рай на ужаса, обхванал всички тези калпави държави без изключение.

    Освен това б Беларус няма никакви мерки. Абсолютно!

    Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)




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