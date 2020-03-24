© Reuters
Юлия Лазарова
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Тъжно, пусто почти навсякъде.
Винаги можем да разчитаме на Юлето да противопостави белоруския рай на ужаса, обхванал всички тези калпави държави без изключение. Освен това б Беларус няма никакви мерки. Абсолютно!
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ТsonkoooРейтинг: 2085 Неутрално
Тъжно, пусто почти навсякъде.
Един вампир броди из ЕвропаРейтинг: 2681 Неутрално
Винаги можем да разчитаме на Юлето да противопостави белоруския рай на ужаса, обхванал всички тези калпави държави без изключение.Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
Освен това б Беларус няма никакви мерки. Абсолютно!