Коронавирусът в България: Има нов вариант на схемата за 60:40, според БНР 07:41, 25 мар 20 / България 163
NoiseРейтинг: 2609 Весело
6 категорично, но цялата галерия е готина!Браво!Sutor, Ne Supra Crepidam!
Peni NikolРейтинг: 9578 Неутрално
Днес има много добри снимки, хубава галерия. И все пак снимки 11, 7 и още няколко.
objektivist96Рейтинг: 1076 Неутрално
№ 4, № 6
neutРейтинг: 6922 Неутрално
Сн. 6 и 7In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
Jalis IronhammerРейтинг: 1643 Неутрално
№4 е без конкуренция за мен.Underneath this flabby exterior is an enormous lack of character.
DDRРейтинг: 3256 Весело
Сн. 12Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
Колко е относителна грамотността —> ”за теб” или ”за тебе” —зависи от коя страна на Осогово си 😉
pet_fireРейтинг: 4851 Неутрално
Рядко галерията е толкова добра, сн.1 и 2
bat_plamenРейтинг: 3924 Неутрално
Снимки Номера 2 и 11 за днес!