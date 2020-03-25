 
Kолоездачи във "Финикс парк" в Дъблин, Ирландия.

© Reuters

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Kолоездачи във "Финикс парк" в Дъблин, Ирландия.
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Велко Ангелов

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Коментари (8)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Noise
    Noise
    Рейтинг: 2609 Весело

    6 категорично, но цялата галерия е готина!Браво!

    Sutor, Ne Supra Crepidam!
  2. 2 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9578 Неутрално

    Днес има много добри снимки, хубава галерия. И все пак снимки 11, 7 и още няколко.

  3. 3 Профил на objektivist96
    objektivist96
    Рейтинг: 1076 Неутрално

    № 4, № 6

  4. 4 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 6922 Неутрално

    Сн. 6 и 7

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  5. 5 Профил на Jalis Ironhammer
    Jalis Ironhammer
    Рейтинг: 1643 Неутрално

    №4 е без конкуренция за мен.

    Underneath this flabby exterior is an enormous lack of character.
  6. 6 Профил на DDR
    DDR
    Рейтинг: 3256 Весело

    Сн. 12
    Колко е относителна грамотността —> ”за теб” или ”за тебе” —зависи от коя страна на Осогово си 😉

    Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
  7. 7 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 4851 Неутрално

    Рядко галерията е толкова добра, сн.1 и 2

  8. 8 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 3924 Неутрално

    Снимки Номера 2 и 11 за днес!





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