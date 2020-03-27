Коронавирусът в България: 99 души с коронавирус са настанени в болници 08:07, 27 мар 20 / България 154
Peni NikolРейтинг: 9957 Неутрално
Снимки 1 и 10.
Костадин ИвановРейтинг: 3558 Весело
Едно е номер едно!!!Еретик
Един вампир броди из ЕвропаРейтинг: 2841 Неутрално
Няма снимка от Беларус. Разочарован съм.Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
klimentmРейтинг: 4506 Весело
Снимка 4klimentm
NoiseРейтинг: 2654 Неутрално
1... Красотата ще спаси света.Sutor, Ne Supra Crepidam!
ikar_01Рейтинг: 957 Неутрално
Сн.1.
half truthРейтинг: 2032 Неутрално
Сн.1
bat_plamenРейтинг: 4098 Неутрално
Снимка Номер 10 за днес
neutРейтинг: 7142 Неутрално
Сн. 1 и 10In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest