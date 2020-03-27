 
Перуанският музикант Виктор Аларкон снима видео клип близо до Рованиеми, Финландия.

© Reuters

увеличи
Перуанският музикант Виктор Аларкон снима видео клип близо до Рованиеми, Финландия.
виж повече
Кадър от площад Азади в Техеран, Иран.
виж повече
Мъж се разхожда в крайбрежния парк в провинция Ухан, Китай.
виж повече
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и д-р Антъни Фочи, директор на Националния институт по алергии и инфекциозни болести, след пресконференция по повод разпространението на коронавирус в Белия дом във Вашингтон, САЩ.
виж повече
5-годишната Алис учи у дома в Санто Андре, Бразилия.
виж повече
Кадър от зоопарка в Чънду, провинция Съчуан, Китай.
виж повече
Протестът срещу действията и изказванията на президента на Бразилия Джаир Болсонаро срещу коронавируса в Сао Пауло, Бразилия.
виж повече
Стадионът "Уембли" беше осветен в кампанията Clap For Our Carers в подкрепа на медиците в Лондон, Великобритания.
виж повече
Хора вървят по безлюдна улица в четвъртия ден от карантината в Катманду, Непал.
виж повече
Кучета си играят в Дакар, Сенегал.
виж повече
Френски фермер обработва земя в Ану, Франция.
виж повече
Жени се разхождат по улицата в Хонконг, Китай.
виж повече
, 1128

Юлия Лазарова

Ключови думи към статията:

Изпращане на галерия

Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.

Последни галерии

Фотогалерия: Всички сме в една лодка и трябва да гребем, каза папата

Фотогалерия: Всички сме в една лодка и трябва да гребем, каза папата

виж повече
Галерия: Двойка черни лешояди с надежди за ново потомство в България

Галерия: Двойка черни лешояди с надежди за ново потомство в България

виж повече
Фотогалерия: Упражненията, с които да сте във форма

Фотогалерия: Упражненията, с които да сте във форма

виж повече

Топ галерии

Фотогалерия: Упражненията, с които да сте във форма

Фотогалерия: Упражненията, с които да сте във форма

виж повече
Снимка на деня: Добре дошъл, но спазвай дистанция

Снимка на деня: Добре дошъл, но спазвай дистанция

виж повече
Снимка на деня: Среща с маски - Гешев и посланикът на Китай

Снимка на деня: Среща с маски - Гешев и посланикът на Китай

виж повече
Коментари (9)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9957 Неутрално

    Снимки 1 и 10.

  2. 2 Профил на Костадин Иванов
    Костадин Иванов
    Рейтинг: 3558 Весело

    Едно е номер едно!!!

    Еретик
  3. 3 Профил на Един вампир броди из Европа
    Един вампир броди из Европа
    Рейтинг: 2841 Неутрално

    Няма снимка от Беларус. Разочарован съм.

    Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
  4. 4 Профил на klimentm
    klimentm
    Рейтинг: 4506 Весело

    Снимка 4

    klimentm
  5. 5 Профил на Noise
    Noise
    Рейтинг: 2654 Неутрално

    1... Красотата ще спаси света.

    Sutor, Ne Supra Crepidam!
  6. 6 Профил на ikar_01
    ikar_01
    Рейтинг: 957 Неутрално

    Сн.1.

  7. 7 Профил на half truth
    half truth
    Рейтинг: 2032 Неутрално

    Сн.1

  8. 8 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4098 Неутрално

    Снимка Номер 10 за днес

  9. 9 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 7142 Неутрално

    Сн. 1 и 10

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest




За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.